Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3127793
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

दुबई में फंसे इंदौर के 2 पूर्व विधायक, कहा-आखिरी मिनट में कैंसिल हुई फ्लाइट, फिलहाल हम सुरक्षित

Vishal Patel Stranded in Dubai: ईरान-इजराइल जंग के बीच दुबई में मध्य प्रदेश के कई लोग फंसे हुए हैं. इंदौर के दो पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला भी दुबई में फंस गए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुबई में फंसे इंदौर के कई लोग
दुबई में फंसे इंदौर के कई लोग

Sanjay Shukla Stranded in Dubai: ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर दिख रहा है. क्योंकि ईरान ने यूएई समेत आठ देशों पर मिसालइ से हमला किया है. ऐसे में यूएई में भी फिलहाल अलर्ट जारी है. मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में यूएई के अलग-अलग शहरों में गए लोग फंस गए हैं. इंदौर के पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला भी दुबई में फंसे हुए हैं. हालांकि दोनों नेताओं का कहना है कि वह अभी सुरक्षित है. बता दें कि दुबई में भी ईरान की तरफ से मिसाइल हमला हुआ है. 

विशाल पटेल बोले-फिलहाल हम सुरक्षित 

इंदौर की देपालपुर सीट से विधायक रहे विशाल पटेल ने Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से फोन पर बातचीत की है. उनका कहना है कि फिलहाल हम सुरक्षित है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है. हमारे रहने की जगह पर हालात नॉर्मल हैं. लेकिन, दुबई में फिलहाल सभी तरह की फ्लाइट निरस्त हो गई हैं. शारजाह से इंदौर के लिए फ्लाइट यूएई टाइम के हिसाब से दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर निकलने वाली थी. लेकिन, मिनट में फ्लाइट कैंसल कर दी गई. पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पहुंचने पर इस बारे में पता चला. कई पैसेंजर्स पहले ही दुबई पहुंच चुके थे, जबकि शारजाह से इंदौर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स तय थीं. वे भी निरस्त हो गई. ऐसे में सभी होटलों में वापस लौट गए हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर के कई लोग फंसे

बताया जा रहा है कि इंदौर के नेता बिल्डर और कुछ सेठ दुबई में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर से गए थे. इनमें पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रवीण कक्कड़, सहारा ग्रुप के मनीष सहारा, अग्रवाल समूह के संजय अग्रवाल, सी-21 मॉल के मालिक पिंटू छाबड़ा और गोलू पाटनी सहित कई लोग शामिल हैं. यह सभी फिलहाल वहीं फंसे हुए हैं. 

सोमवार को भी फ्लाइट कैंसिल 

सोमवार के दिन भी दुबई और शारजाह से इंदौर आने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं. ऐसे में इन सभी को अभी दुबई में ही फंसा रहना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि हालातों को देखते हुए सभी दुबई में शहर से दूर एक रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है. विधायक का कहना है कि शनिवार की रात में उनके मोबाइल पर सिक्युरिटी अलर्ट आए थे. जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक बाहर न निकले और घरों में भी कांच या खिड़की के पास खड़े न हो. सभी ने फिलहाल सरकार से उन्हें सुरक्षित निकालने की अपील की है. 

ये भी पढ़ेंः सोमवार को भी दुबई में फंसे रहेंगे MP के लोग, शारजाह से इंदौर आने वाली फ्लाइट कैंसिल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsvishal patel stranded in dubaiiran israel wa

Trending news

raipur news
सावधान! रायपुर में साइबर ठगों ने अपनाया नया पैटर्न, चारधाम यात्रा के नाम पर लूट रहे
Jabalpur Weather Today
तेज धूप के बीच छाए बादल,अगले 72 घंटों में बदलेगा जबलपुर के मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी
Mohan Yadav
53 घड़ियाल, 25 कछुए... CM मोहन यादव ने कूनो नदी में छोड़े
Holi 2026
2 या 3 मार्च MP में कब है होलिका दहन? भद्रा और ग्रहण के बढ़ाया कन्फ्यूजन, जानिए डेट
Mohan Yadav
होली-रमजान साथ-साथ... CM मोहन यादव ने कानून-व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश
raipur news
हर 1.5 km पर पुलिस पेट्रोलिंग, गली-मोहल्लों तक पैनी नजर, होली को लेकर हाई अलर्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: पीपुल्स यूनिवर्सिटी को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, बड़वानी में कृषि कैबिनेट की बैठक, पढ़ें अपडेट
agriculture cabinet meeting
CM करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक, होली से पहले किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात...
bhopal news
भोपाल में 2 मार्च को होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी, कई ग्रुप में बांटे गए ठेके
Holika Dahan
MP का वो शहर जहां बंदूक की गोली से जलती है होलिका, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान