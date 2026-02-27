Advertisement
इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क का काम होगा शुरू, 626 करोड़ का मुआवजा मंजूर

Indore Ujjain Green Field Highway: इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे को लेकर बड़ी खबर है. अब सड़क का काम जल्द शुरू होने वाला है. क्योंकि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:03 AM IST
MP Government Project: इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क का काम अब जल्द शुरू होने की संभावना है. उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद यहां अब मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. सरकार की तरफ से 20 गांवों के 662 परिवारों 626 करोड़ मुआवजा मंजूर हो गया है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट में अब और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है. माना जा रहा है कि जल्द ही इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे का काम शुरू हो जाएगा. 

इंदौर-उज्जैन के गांवों पर फोकस 

दरअसल, इंदौर उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण का विवाद था. लेकिन, अब निर्माण संबंधी समस्याओं का निराकरण तेजी से किया जा रहा है. ऐसे में निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है. उज्जैन जिले के किसानों ने गुरुवार कलेक्टर शिवम वर्मा के जरिए सीएम मोहन यादव का आभार जताया है. किसानों का कहना है कि मुआवजा राशि में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से फायदा होगा और यह ग्रीनफील्ड हाईवे क्षेत्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगा. ऐसे में अब 626 करोड़ रुपए के मुआवजा की राशि का वितरण जल्द शुरू होगा. 

बता दें कि हाल ही में सीएम मोहन यादव ने फैसला किया था कि इंदौर–उज्जैन ग्रीन फील्ड फोर लेन रोड अब एलिवेटेड नहीं जमीनी स्तर पर बनाया जाएगा. क्योंकि, कुछ दिनों पहले इंदौर उज्जैन जिले के किसानों ने भोपाल पहुंचकर सीएम मोहन यादव से इसको लेकर मुलाकात की थी. किसानों का कहना था कि यह हाईवे आने वाले समय में एक अहम प्रोजेक्ट होगा, ऐसे में इसमें किसानों का ध्यान रखा जाए. वहीं सीएम मोहन यादव ने भी कहा था कि इंदौर–उज्जैन एक महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा, ऐसे में किसानों के सुझाव पर अहल किया जाएगा और रोड जमीनी स्तर पर बनेगा. 

सिंहस्थ-2028 पर फोकस 

उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ आयोजन को लेकर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है. सड़क बेहतर और सुगम आवागमन सुनिश्चित के लिए इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे पर तेजी से काम किया जा रहा है. इस सड़क के निर्माण में 20 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. ऐसे में मुआवजे और जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई थी, जिनका निराकरण कर लिया गया है. ऐसे में प्रभावित किसानों को मुआवजे का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम हुआ है. जहां 662 खातेदारों के खाते में पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 

