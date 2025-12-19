Advertisement
इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का ठेका हुआ मंजूर, 1089 करोड़ में बनेगा यह शानदार हाईवे

Indore Ujjain Greenfield Corridor: इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का ठेका मंजूर हो गया है. यह कॉरिडोर लुधियाना की कंपनी बनाएगी, इसके भू-अर्जन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:38 AM IST
इंदौर-उज्जैन को खुशखबरी
Indore News: इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को लेकर नई जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का ठेका मंजूर हो गया है. 1089 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर का ठेका लुधियाना की कंपनी को दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ इस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिगृहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. हालांकि इसको लेकर कई किसानों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है. क्योंकि किसान अधिगृहण होने वाली जमीन का बाजार भाव दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए किसानों ने विरोध किया है. 

48 किलोमीटर लंबा है कॉरिडोर

इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाला यह कॉरिडोर 48 किलोमीटर लंबा है, जिसमें इस वक्त भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है, जिसे धारा 21 के तहत लिया जा रहा है. इसी दौरान कुछ गांवों के किसानों का विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है. हालांकि इस दिशा में भी बातचीत करने की बात सामने आई है वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर के निर्माण प्रक्रिया पर भी प्लान तैयार शुरू हो गया है. इस हाईवे पर 35 पुल और पुलिया के छोटे-छोटे निर्माण होंगे, जबकि यहां 3 बड़े फ्लाईओवर बनेंगे, यह एक्सेस-कंट्रोल्ड फोर लेन हाईवे होगा, जिसके दोनों तरफ सर्विस लेन की सुविधा भी दी जाएगी. 

30 मिनट में पहुंचेंगे इंदौर 

इस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर से इंदौर और उज्जैन के बीच की दूरी बिल्कुल कम रह जाएगी, जहां आप इंदौर से उज्जैन महज 30 मिनट में पहुंच जाएंगे. इस हाईवे को 2028 में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है. क्योंकि सिंहस्थ को लेकर उज्जैन की दूरी लगातार कम करने की कोशिश में यह हाईवे सबसे उपयोगी साबित होगा. जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है. 

कनेक्टिविटी बढ़ेगी 

इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की खास बात यह है कि इससे कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ेगी. पीथमपुर जाना भी आसान होगा और पीथमपुर की दूरी भी कम हो जाएगी, जबकि इंदौर से सीधे सिंहस्थ मेला ग्राउंड तक पहुंचा जा सकेगा. इसलिए इस दिशा में सरकार की तरफ से भी तेजी से काम किया जा रहा है. हालांकि जिन किसानों की जमीनों का अधिगृहण हो रहा है उनकी मांग है कि मुआवजा बाजार मूल्य के हिसाब से तय किया जाए न की सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से तय किया जाए.

