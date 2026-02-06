Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3099569
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे पर नया अपडेट, सुनवाई पूरी, जानिए कब से शुरू होगा काम

Indore Ujjain Hreenfield Highway: इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे पर नई जानकारी सामने आई है, अगले महीने से इसका काम शुरू हो जाएगा, सिंहस्थ-2028 तक इसे पूरा करने की तैयारी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे का शुरू होगा काम
इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे का शुरू होगा काम

Indore Ujjain Highway Update: इंदौर-उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को लेकर एक और काम पूरा हो गया है. बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जबकि कई आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, जिसके बाद मार्च यानि अगले महीने से इसका काम शुरू होने वाला है. क्योंकि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 के आयोजन से पहले इसे शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर काम शुरू कर दिया जाएगा. 

इंदौर-उज्जैन में काम होगा शुरू 

इंदौर और उज्जैन जिले के बीच में काम शुरू किया जाएगा, जिसका ठेका लुधियाना की कंपनी को मिला है, यह प्रोजेक्ट न केवल इंदौर और उज्जैन के लिए बल्कि मालवा के लिए भी अहम माना जा रहा है. इंदौर और उज्जैन के बीच पितृ पर्वत से चिंतामन गणेश मंदिर तक मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से यह ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ आपत्तियां लगाई गई थी. सांवेर और हातोद तहसील में सबसे ज्यादा आपत्तियां थी, जिसको लेकर दोनों जिलों के कलेक्टरों ने इनका निराकरण करवाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर-उज्जैन की दूरी कम 

इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड हाईवे से दोनों शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी. यह करीब 48.10 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस होगा, जो पूरी तरह से नया एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन हाईवे बनाया जाएगा, यहां सड़कों को 45 से 60 मीटर तक चौड़ा कर दिया जाएगा, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की लगात 2000 करोड़ रुपए की है. जिस पर काम किया जाना है. इस ग्रीन फील्ड हाईवे के बनने के बाद इंदौर से उज्जैन के महज 30 मिनट में 48 किलोमीटर की दूरी को पूरी कर पहुंचा जाएगा, यानि दोनों शहरों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी. 

दोनों शहरों के बीच बनने वाले हाईवे में करीब 175 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें इंदौर जिले के 650 किसान और उज्जैन जिले के 8 गांवों की जमीन शामिल है. दरअसल, जमीनों को लेकर कई तरह की आपत्तियां लगी थी, ट्यूबवेल, कुएं, एग्रीकल्चर जैसे चीजों को लेकर यह आपत्तियां थी, जिन पर प्रशासन को निराकरण के निर्देश दिए गए थे, ऐसे में धीरे-धीरे इस पर काम किया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः MP में लौटी ठंड, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, यहां बारिश का अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore ujjain greenfield highwayIndore Ujjain Highway Update

Trending news

ujjain news
BJYM प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान हाइड्रोजन गैस बैलून में ब्लास्ट, 3 घायल...
CG News Chhattisgarh news
बिना वजह पति से अलग रह रही पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ HC का फैसला
cm mohan yadav
बच्चों को बचाते समय जान गंवाने वाली कंचन बाई की मौत पर CM ने जताया दुख, किया ऐलान...
Mandsaur News
दिनदहाड़े मर्डर से दहला मंदसौर, सरेआम चाकू मारकर भाजपा नेता की पत्नी की हत्या...
Love Jihad
पहचान छिपाकर यासिन ने प्रेम जाल में फंसाया, सात फेरों से पहले खुला राज...
Barwani News
छात्रा के सामने आरोपी का घिनौना काम, निर्वस्त्र होकर दिखाने लगा अपना प्राइवेट पार्ट
Anjal Hill coal mine
अंजल हिल कोयला खदान से बदलेगी गांवों की तस्वीर, 2000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
Narayanpur Naxalite News
नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका, 1000 किलो एल्युमिनियम और हथियार बनाने का जखीरा बरामद
Mohan Yadav
भारत को हिंदुत्व पर गर्व और हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व, हरिद्वार में बोले CM मोहन यादव
Mahashivratri
महाकाल मंदिर में 10 दिनों तक मनेगी महाशिवरात्रि, जानें 15 फरवरी तक पूरा शेड्यूल