इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे पर नया अपडेट, सुनवाई पूरी, जानिए कब से शुरू होगा काम

Indore Ujjain Highway Update: इंदौर-उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को लेकर एक और काम पूरा हो गया है. बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जबकि कई आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, जिसके बाद मार्च यानि अगले महीने से इसका काम शुरू होने वाला है. क्योंकि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 के आयोजन से पहले इसे शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर काम शुरू कर दिया जाएगा.

इंदौर-उज्जैन में काम होगा शुरू

इंदौर और उज्जैन जिले के बीच में काम शुरू किया जाएगा, जिसका ठेका लुधियाना की कंपनी को मिला है, यह प्रोजेक्ट न केवल इंदौर और उज्जैन के लिए बल्कि मालवा के लिए भी अहम माना जा रहा है. इंदौर और उज्जैन के बीच पितृ पर्वत से चिंतामन गणेश मंदिर तक मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से यह ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ आपत्तियां लगाई गई थी. सांवेर और हातोद तहसील में सबसे ज्यादा आपत्तियां थी, जिसको लेकर दोनों जिलों के कलेक्टरों ने इनका निराकरण करवाया है.

इंदौर-उज्जैन की दूरी कम

इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड हाईवे से दोनों शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी. यह करीब 48.10 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस होगा, जो पूरी तरह से नया एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन हाईवे बनाया जाएगा, यहां सड़कों को 45 से 60 मीटर तक चौड़ा कर दिया जाएगा, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की लगात 2000 करोड़ रुपए की है. जिस पर काम किया जाना है. इस ग्रीन फील्ड हाईवे के बनने के बाद इंदौर से उज्जैन के महज 30 मिनट में 48 किलोमीटर की दूरी को पूरी कर पहुंचा जाएगा, यानि दोनों शहरों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी.

दोनों शहरों के बीच बनने वाले हाईवे में करीब 175 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें इंदौर जिले के 650 किसान और उज्जैन जिले के 8 गांवों की जमीन शामिल है. दरअसल, जमीनों को लेकर कई तरह की आपत्तियां लगी थी, ट्यूबवेल, कुएं, एग्रीकल्चर जैसे चीजों को लेकर यह आपत्तियां थी, जिन पर प्रशासन को निराकरण के निर्देश दिए गए थे, ऐसे में धीरे-धीरे इस पर काम किया जा रहा है.

