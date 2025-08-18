Indore News-इंदौर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, एक घायल
Indore News-इंदौर में बारिश के दौरान निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:00 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में सोमवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. बिजलपुर इलाके में भारी बारिश के कारण निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई. हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सबसे पहले हादसा जेसीबी के ड्राइवर ने देखा. उसने ठेकेदार को इसकी सूचना दी. 

मौके पर पहुंची राजेंद्र नगर पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. 

पानी की टंकी की दीवार गिरी
जानकारी के अनुसार, बिजलपुर इलाके की शिव सिटी कॉलोनी में पानी की टंकी की दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था. बारिश की वजह से निर्माणाधीन दीवार अचानक गिर गई. मलबे में दबने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया. यह हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ. 

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
जेसीबी ड्राइवर ने हादसे की जानकारी ठेकेदार को दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे. मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार,  मृतकों के नाम गौतम (25), रामेश्वर (55) और टीटू (20) हैं। जबकि सोहन (18) नाम का युवक घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

भारी बारिश की वजह से हादसे की आशंका
पुलिस का मानना है कि भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन दीवार कमजोर हो गई थी. जिसके चलते अचानक भरभराकर गिर गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

