देवास के बाद इंदौर में निकली 'कूलर' वाली बारात, ठंडक में दूल्हे ने लगाए जमकर ठुमके

Indore Unique Wedding Procession-मध्यप्रदेश के इंदौर में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है. गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं, दिन में लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है. लेकिन शादियों के इस सीजन में लोगों का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है. भीषण गर्मी में इंदौर में निकली एक बारात चर्चा का विषय बन गई. दोपहर की झुलसाती गर्मी के बीच निकली इस बारात ने लोगों को भी हैरत में डाल दिया. इस अनोखी बारात में देवास में निकाली गई बारात की तरह गर्मी से बचने का जुगाड़ लगाया गया था. इस बारात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कूलर वाली बारात बनी चर्चा का विषय

इदौर के सयाजी होटल पहुंची एक बारात में लंबा शामियाना लगाया गया था, जिसके दोनों तरफ 20 से ज्यादा कूलर लगाए गए थे. भीषण गर्मी में बारातियों का उत्साह कम नहीं हुआ. कूलरों की ठंडी हवा के बीच बाराती जमकर नाचते हुए नजर आए. खास बात यह रही कि दूल्हा भी पूरे समय घोड़ी पर डांस करता हुआ नजर आया. यह बारात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. इस अनोखे इंतजाम ने लोगों को रुककर देखने के लिए मजबूर कर दिया.

43 डिग्री के पार पहुंचा पारा

इन दिनों में इंदौर में भीषण गर्मी का दौर जारी है. सोमवार को तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया. सोमवार को इंदौर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया है. इंदौर में अगले दो दिन हीटवेव चलने का अलर्ट है. मंगलवार सुबह से तेज गर्मी का असर महसूस किया गया. दोपहर में सड़कों पर भी आवाजाही कम रही.

Add Zee News as a Preferred Source

अगले दो दिन बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, इंदौर अगले दो-तीन दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. रात का तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. पिछले साल के मुकाबले इस बार मई का महीना गर्म है. मई के दूसरे हफ्ते में ही तापमान 43 के पार पहुंच गया है. 26 अप्रैल को भी तापमान 43.2 डिग्री दर्ज किया गया था. मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के बीच लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ी घटना, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 लोग जिंदा जले, घर जलकर खाक

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!