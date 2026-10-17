Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /इंदौर
  • /इंदौर अर्बन कॉन्क्लेव-2026: शहरों के भविष्य पर CM मोहन यादव का फोकस, जानें कैसे बदलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तस्वीर

इंदौर अर्बन कॉन्क्लेव-2026: शहरों के भविष्य पर CM मोहन यादव का फोकस, जानें कैसे बदलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तस्वीर

मध्य प्रदेश के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहरी विकास के मॉडल, निवेश की संभावनाओं, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की शहरी जरूरतों पर फोकस कर रहे हैं. वे प्रदेश के विकास के लिए विशेषज्ञों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 17, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 01:30 PM IST
इंदौर अर्बन कॉन्क्लेव-2026: शहरों के भविष्य पर CM मोहन यादव का फोकस, जानें कैसे बदलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तस्वीर

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा में भीषण सड़क हादसा, 8 की मौत: CM मोहन यादव ने की आर्थिक मदद की घोषणा
2
3
4
5