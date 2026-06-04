वंदे मातरम विवाद: कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Vande Mataram Controversy-मध्यप्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित वंदे मातरम् गान विवाद में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है. जिला अदालन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है. एमपी रोड थाना पुलिस में केस दर्ज होने के बाद से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगली कार्रवाई पर नजरें टिक गईं हैं.

20 साल के करियर का तर्क फेल

फौजिया शेख ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में दलील दी थी कि वे पिछले 20 सालों में पार्षद हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जुड़ी हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एलएलबी की छात्रा हैं और उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए परीक्षा के नुकसान को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए.

राष्ट्रीय भावना से जुड़ा है मामला

इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने इस जमानत का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह मामला सीधे तौर पर राष्ट्रीय के सम्मान और जनभावनाओं से जुड़ा है. ऐसे संवेदनशील मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत का फायदा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए. इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.

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क्या था पूरा विवाद

यह विवाद इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान हुआ था, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गान के समय कांग्रेस पार्षदों पर आपत्तिजनक व्यवहार और राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा था. घटना के बाद अलग-अलग संगठनों के भारी विरोध प्रदर्शन और दबाव के चलते पुलिस ने कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान पर केस दर्ज किया गया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि मामला बेहद गंभीर है और जमानत देने से साफ इनकार कर दिया.

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