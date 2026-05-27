Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3230663
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

2 लीटर दूध...काजू-बादाम की डाइट, 5 फीट हाइट, 200 किलो वजन, 8 लाख की कीमत का 'सुलतान' हुआ वायरल

Indore News-इंदौर में रोज काजू-बादाम खाने और कूलर की हवा में सोने वाला 5 फीट ऊंचा और 200 किलो का बकरा सुलतान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पंजाब की बीटल नस्ल के इस अनोखे बकरे की कीमत ईद के मौके पर 8 लाख रुपए तक लग चुकी है, जिसे देखने बुधवार को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 27, 2026, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 लीटर दूध...काजू-बादाम की डाइट, 5 फीट हाइट, 200 किलो वजन, 8 लाख की कीमत का 'सुलतान' हुआ वायरल

Indore Viral Sultan-ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के मौके पर इंदौर शहर से एक अनोखी और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. शहर की गुलजार कॉलोनी में रहने वाले मोईन खान का बकरा सुलतान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब 200 किलो से ज्यादा वजन और 5 फीट की हाइट वाले इस बकरे की कीमत और इसकी वीआईपी लाइफस्टाइल सुनकर हर कोई हैरान है. 

शाही लाइफस्टाइल और वीआईपी डाइट
सुलतान की खास बात सिर्फ उसका भारी-भरकम वजन ही नहीं, बल्कि उसकी राजाओं जैसी लाइफस्टाइल भी है. पंजाब की मशहूर बीटल नस्ल का यह भूरे रंग का स्पॉटेड बकरा रोज सुबह 2 लीटर दूध पीता है. इसके अलावा उसकी दैनिक खुराक में 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स और करीब 10 किलो हरी चारा-पत्ती शामिल है. भीषण गर्मी से बचाने के लिए मोईन खान ने उसके लिए बकायदा कूलर लगाया है, जिसकी ठंडी हवा में वह आराम करता है और उसे हमेशा ठंडा पानी ही पिलाया जाता है. 

8 लाख की लग चुकी है बोली
बकरे के मालिक मोईन खान ने बताया कि उन्हें शुरू से ही कुर्बानी के लिए भारी बकरे पालने का शौक रहा है. वे करीब एक साल पहले सुल्तान को पंजाब से 1 किलोमीटर का सफर दो दिन में तय कर इंदौर लाए थे. तब उन्होंने इसे 1 लाख 20 हजार रुपए में खरीदा था. ईद के चलते इस बकरे को खरीदने कई ग्राहक आ रहे हैं और एक शौकीन ने तो इसकी कीमत 8 लाख रुपए तक लगा दी थी, लेकिन मोईन खान ने इसे बेचने से साफ मना कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रील बनाने उमड़ी लोगों की भीड़
सुलतान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. मोईन खान के घर पर मेला लगा हुआ है, कोई सुलतान के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो कई रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है. लोग कह रहे हैं कि मोईन खान अपने इस बकरे का ध्यान बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रख रहे हैं. 

ईद पर होगी कुर्बानी
बकरा मालिक मोईन खान ने कहा कि यह बकरा हमने एक साल पहले पंजाब से खरीदा था. तब से हम इसे अच्छे से पाल रहे हैं. इसकी कीमत 8 लाख तक लग चुकी है, लेकिन हम इसे बेचने वाले नहीं हैं. ईद पर इसकी कुर्बानी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें-बुरहानपुर में चाय पीने वाले बकरे की लगी ऊंची कीमत, 1.11 लाख में बिका

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsIndore Viral Bakra

Trending news

International Yoga Day
खजुराहो से योग दिवस 2026 का काउंटडाउन शुरू, CM मोहन यादव ने दिया 'निरोग' का मंत्र
Bakrid 2026
बकरीद से पहले अलर्ट मोड पर खंडवा पुलिस, 400 जवान तैनात; चप्पे-चप्पे पर ड्रोन से नजर
simhastha 2028
सिंहस्थ 2028: 30 किमी लंबे घाट, 60 साल बाद श्रद्धालुओं की ये बड़ी मुराद होगी पूरी!
Panna news News
पन्ना हादसा: परिजनों ने अजयगढ़ में किया चक्काजाम, 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग
bhind crime news
भिंड में दिनदहाड़े बड़ी वारदात, पलक झपकते बाइक से रुपयों से भरा थैला पार...
ujjain vande bharat train stone pelting
उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पांच कोच के कांच टूटे, सीसीटीवी आया सामने
Neemuch News
नीमच में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 3 की मौत; 7 घायल
Latest Ujjain News
छत पर चढ़कर फेंका मिर्च पाउडर, आंखों में जलन होते ही भागे कर्मचारी...
Latest rewa News
रीवा में जैन साध्वियों को कार से कुचलने का मामला, एक्शन में SIT, हादसा या हत्या?
gwalior news
कलुआ कहकर पति को पीटती है पत्नी, Iphone के साथ AC की डिमांड,बहू से तंग हुए सास-बेटा