2 लीटर दूध...काजू-बादाम की डाइट, 5 फीट हाइट, 200 किलो वजन, 8 लाख की कीमत का 'सुलतान' हुआ वायरल

Indore Viral Sultan-ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के मौके पर इंदौर शहर से एक अनोखी और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. शहर की गुलजार कॉलोनी में रहने वाले मोईन खान का बकरा सुलतान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब 200 किलो से ज्यादा वजन और 5 फीट की हाइट वाले इस बकरे की कीमत और इसकी वीआईपी लाइफस्टाइल सुनकर हर कोई हैरान है.

शाही लाइफस्टाइल और वीआईपी डाइट

सुलतान की खास बात सिर्फ उसका भारी-भरकम वजन ही नहीं, बल्कि उसकी राजाओं जैसी लाइफस्टाइल भी है. पंजाब की मशहूर बीटल नस्ल का यह भूरे रंग का स्पॉटेड बकरा रोज सुबह 2 लीटर दूध पीता है. इसके अलावा उसकी दैनिक खुराक में 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स और करीब 10 किलो हरी चारा-पत्ती शामिल है. भीषण गर्मी से बचाने के लिए मोईन खान ने उसके लिए बकायदा कूलर लगाया है, जिसकी ठंडी हवा में वह आराम करता है और उसे हमेशा ठंडा पानी ही पिलाया जाता है.

8 लाख की लग चुकी है बोली

बकरे के मालिक मोईन खान ने बताया कि उन्हें शुरू से ही कुर्बानी के लिए भारी बकरे पालने का शौक रहा है. वे करीब एक साल पहले सुल्तान को पंजाब से 1 किलोमीटर का सफर दो दिन में तय कर इंदौर लाए थे. तब उन्होंने इसे 1 लाख 20 हजार रुपए में खरीदा था. ईद के चलते इस बकरे को खरीदने कई ग्राहक आ रहे हैं और एक शौकीन ने तो इसकी कीमत 8 लाख रुपए तक लगा दी थी, लेकिन मोईन खान ने इसे बेचने से साफ मना कर दिया है.

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रील बनाने उमड़ी लोगों की भीड़

सुलतान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. मोईन खान के घर पर मेला लगा हुआ है, कोई सुलतान के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो कई रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है. लोग कह रहे हैं कि मोईन खान अपने इस बकरे का ध्यान बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रख रहे हैं.

ईद पर होगी कुर्बानी

बकरा मालिक मोईन खान ने कहा कि यह बकरा हमने एक साल पहले पंजाब से खरीदा था. तब से हम इसे अच्छे से पाल रहे हैं. इसकी कीमत 8 लाख तक लग चुकी है, लेकिन हम इसे बेचने वाले नहीं हैं. ईद पर इसकी कुर्बानी दी जाएगी.

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