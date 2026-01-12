Advertisement
इंदौर में हुई मौतों के बाद रोबोटिक्स और GIS मैपिंग से वॉटर मॉनिटरिंग सिस्टम, जानें यह कैसे करेगा काम?

Indore Water Contamination: इंदौर में भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों के बीमार होने और कई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पीने के पानी की निगरानी प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:02 PM IST
Madhya Pradesh Swachh Jal Abhiyan: मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों के बीमार होने और कई मौतों के मामले सामने आए. हालांकि, अब स्थिति में काफी सुधार हुआ ह और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है. इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पीने के पानी की निगरानी प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की है. सीएम मोहन यादव ने 'स्वच्छ जल अभियान' की शुरुआत करते हुए कहा है कि राज्य में अब भूमिगत पाइपलाइनों का निरीक्षण करने के लिए रोबोटिक तकनीक तैनात की जाएगी और उन जगहों पर लीक के अलावा इंटरसेक्शन का पता लगाने के लिए GIS मैपिंग का इस्तेमाल की जाएगी.

रोबोटिक्स और GIS मैपिंग का क्या होगा फायदा?

इंदौर के भगिरथपुरा इलाके में नगर निगम की पाइपलाइन से सप्लाई किए गए पानी को पीने से सैकड़ों लोग बीमार हुए. लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई. इसके बाद चौंकाने वाली बात सामने आई और पता चला कि शौचालय का दूषित पानी घरों में सप्लाई होने वाले पानी में मिल गया था. कई जगहों पर सीवेज और पीने के पानी के नेटवर्क इतने करीब हैं कि उनके मिलने का खतरा है. इंदौर की घटना के बाद यह मुद्दा सार्वजनिक रूप से ध्यान में आया. इससे बाद प्रशासन ने कहा कि नई प्रणाली निगरानी को मजबूत करेगी और इस संकट को दोबारा होने से रोकेगी, जिसने सप्लाई लाइनों में गंभीर संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया था.

रोबोटिक्स और GIS मैपिंग कैसे करेगा काम?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ जल अभियान के तहत, सरकार GIS टूल्स का उपयोग करके पीने के पानी और सीवर पाइपलाइनों की विस्तृत मैपिंग करेगी. सरकार उन सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स की पहचान करेगी, जहां दोनों सिस्टम एक-दूसरे को पार करते हैं. इससे जंग और लीकेज के जोखिम का पता समय पर लगाया जा सकता है. 

इसके अलावा पाइपलाइन के अंदर का सर्वे करने, स्ट्रक्चरल कमियों का पता लगाने और जमीन के नीचे से रियल-टाइम डेटा देने के लिए रोबोट तैनात किए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह ऐसा काम है, जिसे राज्य के सिविक नेटवर्क में पहले कभी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया गया है. इस कैंपेन में सभी ट्रीटमेंट प्लांट और ओवरहेड स्टोरेज टैंक की सफाई, लीक हो रहे जोड़ों को सील करना और गर्मियों में ज्यादा डिमांड से पहले सप्लाई चेन के खराब हिस्सों की मरम्मत करना शामिल है.

भागीरथपुरा में अब कैसे हैं हालात?

इंदौर के भागीरथपुरा में अब भी कई लोग बीमार है और उनका इलाज चल रहा है. इस बीच लोगों को टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है और पाइपलाइन की रिपेयरिंग का काम चल रहा है. हालांकि, अब भी लोगों के अंदर डर का माहौल है और कई लोग खरीदकर पीने का पानी पी रहे है. इंदौर प्रशासन तीन दिनों के अंदर साफ पीने का पानी सप्लाई करने की अपनी डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है.

राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'नई पाइपलाइन बिछाने का 30 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. तीन दिनों के अंदर पानी की सैंपलिंग से 100 प्रतिशत पक्का होने के बाद (भागीरथपुरा में) साफ पीने के पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी. इंदौर में सभी 108 पानी के टैंकरों की जांच का सिस्टम जल्द ही शुरू किया जाएगा.' सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि सुरक्षित पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे टाला नहीं जा सकता. उन्होंने कहा, 'मध्य प्रदेश में किसी भी घर में दूषित पानी नहीं मिलना चाहिए. अगर जरा भी शक होता है तो तुरंत दूसरे इंतजाम किए जाने चाहिए.' इस मिशन को मुश्किल, लेकिन जरूरी काम बताते हुए उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए विभागों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और किसी भी स्टाफ की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

टीमों ने इंदौर में 3600 बोरवेल में क्लोरीनेशन का काम किया है, जो प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स बनकर उभरे हैं. IMC के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'हम अभी तक प्रदूषण के सोर्स का पता नहीं लगा पाए हैं. इसमें कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें बोरवेल भी शामिल हैं.'

