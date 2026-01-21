Advertisement
इंदौर में कैसे हुई दूषित पानी की सप्लाई, डायरिया जैसी बीमारी कैसे फैली? जानें MP सरकार ने हाई कोर्ट को क्या बताया?

Indore Water Crisis Case in High Court: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की सप्लाई पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चिंता जताई है और सरकार से सवाल किया है कि यह गंदगी इतनी गंभीर कैसे हो गई कि इंसानों के लिए जानलेवा बन गई.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:20 PM IST
Indore Water Crisis: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हुए और कई लोगों की जान तक चली गई. अब इस मामले में गंदे पानी से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि यह गंदगी इतनी गंभीर कैसे हो गई कि इंसानों के लिए जानलेवा बन गई. भागीरथपुरा इलाके में लोगों को दूषित पानी की सप्लाई कैसे हुई और इंदौर जैसे देश के सबसे स्वच्छ शहर में डायरिया जैसी बीमारी कैसे फैल गई?

अब तक दूषित पानी का सोर्स पता नहीं: याचिककर्ता

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने इंदौर जल संकट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अजय बगड़िया ने कहा कि घटना के बाद भी अधिकारी कारण पता लगाने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वे अभी भी दूषित पानी के सोर्स का पता नहीं लगा पाए हैं. वे यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ और असल में क्या हुआ. इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान नहीं की गई है. बगड़िया ने आगे कहा कि वे संबंधित अधिकारियों की पहचान नहीं कर पाए हैं, जिनकी लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण यह स्थिति पैदा हुई है.

MP सरकार ने हाई कोर्ट को क्या बताया?

हालांकि, राज्य सरकार ने इसको लेकर हाई कोर्ट के सामने बताया कि दूषित पानी के सोर्स का पता लगा लिया गया है और उसे हटा दिया गया है. यह एक पब्लिक टॉयलेट था, जिसके जरिए दूषित पानी इलाके में फैल रहा था. टॉयलेट के पानी की वजह से पानी इंसानों के पीने लायक नहीं रहा था. दूषित पानी का सोर्स वह टॉयलेट था.

ये भी पढ़ें- उल्टी-दस्त और बात करते-करते चली गई जान, इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों के परिवार का दर्द सुनिए

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने पूछा कि राज्य किस आधार पर सोर्स के बारे में यह नतीजा निकाल रहा है. किस आधार पर यह पाया गया है कि यह इतना दूषित हो गया कि इससे मौतें हुईं? क्या कोई रिपोर्ट है? क्या यह किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर है? जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने कहा कि इस समस्या से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं. सीवेज और पानी की सप्लाई की पाइपलाइन का इस तरह मिलना शहर में नया नहीं है. हमने इसे हर जगह और सभी बड़े शहरों में देखा है. हमें नहीं पता कि यह लोकल अथॉरिटीज या सरकार ने क्यों देखा. लेकिन, यहां यह प्रदूषण इतना गंभीर क्यों हो गया, जो इंसानी जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हुआ.

याचिकाकर्ताओं के वकील अजय बगड़िया ने कहा कि कान्ह नाम की एक छोटी नदी के किनारे खोदे गए सभी बोरवेल मल से दूषित हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा कई प्रभावित इलाकों में से एक था, जो इस कान्ह नदी के किनारे बसा है और यह उन इलाकों में से सिर्फ एक है. सीवेज का मिलना ही इसका संभावित कारण है. ऐसा लगता है कि भागीरथपुरा की ओर बह रही सीवरेज लाइन बोरवेल के पानी में मिल गई. इसलिए बोरवेल का पानी दूषित हो गया.

मुख्य सचिव ने पेश किया ऑफिशियल डेटा

सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कोर्ट के सामने ऑफिशियल डेटा पेश किया. इसमें बताया गया कि टेस्टिंग से बड़े पैमाने पर पानी में गंदगी की पुष्टि हुई है. अनुराग जैन ने कोर्ट को बताया, '51 ट्यूबवेल ऐसे हैं, जिनकी पहचान दूषित पानी वाले ट्यूबवेल के तौर पर की गई है. पानी की टेस्टिंग की गई थी और पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि उसमें ई. कोलाई बैक्टीरिया मौजूद था.'

अनुराग जैन ने कहा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला. उन्होंने कहा, 'ई. कोलाई बैक्टीरिया ही वह चीज थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन फैला. हालांकि, अब सख्त कदम उठाए गए है और उन सभी 51 ट्यूबवेल या यूं कहें कि उस इलाके के सभी ट्यूबवेल (सभी 62) को पीने के पानी के लिए बंद कर दिया गया है. इसके बाद शुरुआत में पानी टैंकरों से सप्लाई किया गया.

ये भी पढ़ें- इंदौर में हुई मौतों के बाद रोबोटिक्स और GIS मैपिंग से वॉटर मॉनिटरिंग सिस्टम, जानें यह कैसे करेगा काम?

वकील ने अधिकारियों के ट्रांसफर पर उठाए सवाल

बगाड़िया ने अधिकारियों को सस्पेंड करने के बजाय सिर्फ ट्रांसफर करने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ऊंचे पद से नवाजा गया, जो घटना के समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड थे. बगाड़िया ने कहा, 'उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर, जो इस गड़बड़ी के समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड थे, उन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर ऊंचा पद दिया गया है. यह बिल्कुल गलत है.' बगाड़िया ने आगे तर्क दिया कि राज्य द्वारा कमेटी बनाना सिर्फ एक दिखावा था. उन्होंने कोर्ट से कहा, 'यह कार्रवाई सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि राज्य सरकार की गलतियों और नाकामियों पर फैसला करने वाले सिर्फ राज्य के अधिकारी ही होंगे.'

इस पर राज्य सरकार ने क्या दिया जवाब?

राज्य की ओर से जवाब देते हुए सरकारी वकील ने कहा कि राज्य सरकार खुद ही कोर्ट आई थी और उसने ऐसे दस्तावेज पेश किए थे, जिनसे पता चलता है कि एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है. उस कम्युनिकेशन को पढ़ते हुए वकील ने कहा, 'अगर आप देखेंगे तो इस कमेटी में सबसे सीनियर अधिकारियों को शामिल किया गया है. इसलिए, राज्य सरकार के अधिकारियों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हो सकता.'

ये भी पढ़ें- नल का पानी शुद्ध और प्रीमियम... मिनरल वाटर जैसा, फिर भोपाल में डायरिया के केस रिकॉर्ड स्तर पर क्यों?

दूषित जल मामले की जांच के लिए गठित की गई कमेटी

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इंदौर के भागीरथपुरा में पानी में गंदगी की घटना की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय समिति बनाई है.  सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में गठित समिति को पानी दूषित होने के पीछे के वास्तविक कारणों और इससे जुड़े अहम तथ्यों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है.

इस समिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पी. नरहरि और शहरी प्रशासन एवं विकास निदेशालय के आयुक्त संकेत भोड़ावे भी शामिल हैं. इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े को समिति का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है. इंदौर जिला प्रशासन के अनुसार, यह समिति घटना के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी कमियों का विश्लेषण करेगी. इसके साथ ही समिति दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सिफारिशें देगी और जांच से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगी.

समिति को संबंधित विभागों से रिकॉर्ड, रिपोर्ट और जानकारी प्राप्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर मौके पर जाकर निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है. समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी. अधिकारियों के मुताबिक, भागीरथपुरा इलाके में स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है और क्षेत्र के 30 प्रतिशत हिस्से में पानी की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई है. हालांकि, लोग अब भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं.

अब भी 17 मरीज अस्पताल में हैं भर्ती

इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि अभी 17 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है. इनमें से सात मरीज ऐसे हैं, जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है. बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की घटना दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में सामने आई थी. इसके बाद भागीरथपुरा में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया था. डायरिया से पीड़ित कुल 450 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिनमें से मंगलवार शाम तक 433 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

