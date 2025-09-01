इंदौर में सितंबर में होगी राहत की बारिश, एक साथ बनेंगे कई वेदर सिस्टम, जानिए अपडेट

Indore News: इंदौर में भले ही इस बार मानसून ने शुरुआत में तेजी नहीं दिखाई, लेकिन अगस्त के महीने तक इंदौर में भी मानसून एक्टिव हो गया था. वहीं मौसम विभाग की माने तो सितंबर के महीने में भी इंदौर समेत आसपास के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है. बीते शनिवार रविवार को भी इंदौर में झमाझम बारिश हुई है, जबकि सितंबर के महीने में भी अच्छी बरसात होने की पूरी संभावना बन रही है. क्योंकि अगस्त की अपेक्षा सितंबर के महीने में काफी ज्यादा वेदर सिस्टम दक्षिण मध्य प्रदेश में एक्टिव बनेंगे, जिसका प्रभाव इंदौर में भी दिखेगा और यहां झमाझम बारिश का दौर जारी होगा.

इंदौर में पूरा होगा बारिश का कोटा ?

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि सितंबर महीने में अगर अच्छी बारिश होती है तो फिर इंदौर में भी बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा. इंदौर में इस मानसून सीजन की औसत वर्षा 929.4 मिमी का कोटा पूरा होने के लिए अभी 314.4 मिमी बारिश की दरकार है. ऐसे में अगर सितंबर के महीने में अच्छी बारिश होती है तो यह कोटा पूरा हो सकता है. क्योंकि एक मानसून ट्रफ एमपी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जो समुद्र तल की 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवात बना रहा है, जिससे सितंबर के महीने में भी मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना बन रही है.

मालवा में अच्छी बारिश

सितंबर का महीना इंदौर के लिए मानसून के अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चरण का समय होता है, इस साल अगस्त में जहां इंदौर और दक्षिण मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की कमी देखी गई, वहीं सितंबर में मौसम विज्ञानियों ने बेहतर सिस्टम बनने के संकेत दिए हैं. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे नए दबाव क्षेत्र से मध्य प्रदेश में खासकर मालवा अंचल में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में एक से दो मजबूत सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं, जिनका सीधा असर इंदौर सहित आसपास के जिलों पर पड़ेगा. इससे मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी.

किसानों को फायदा

विशेषज्ञों के मुताबिक, सितंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में एक या दो बार भारी बारिश हो सकती है, जो कृषि क्षेत्र के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगी. क्योंकि मालवा के किसानों को भी अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है. खरीफ की फसलों के लिए फिलहाल बारिश की जरूरत फिर महसूस हो रही है, ऐसे में सितंबर में बारिश होती है तो यह खेती के लिए अच्छे संकेत रहेंगे.

