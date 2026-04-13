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2 साल का इंतजार जल्द होगा खत्म! इंदौर को 150 नई ई-बसों की सौगात, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत इन 9 शहरों तक पहुंचना होगा आसान

MP News:  प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत इंदौर को 150 नई ई-बसों की सौगात मिलने वाली है.  फिलहाल शहर में 40 बसें आ चुकी हैं जिनका संचालन भी जल्द शुरू किया जाएगा. ये ई-बसें इंदौर को उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, सेंधवा, भोपाल, धार, मांडव, महेश्वर शहरों को साथ दौड़ेगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:55 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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indore to receive 150 e-bus: इंदौर में रहने वालों के लिए खुशखबरी है. प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत इंदौर को 150 नई ई-बसों की सौगात मिलने वाली है जिसके तहत शहर में यातायात सुगम होगा और शहरों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी. फिलहाल शहर में 40 बसें आ चुकी हैं जिनका संचालन भी जल्द शुरू होगा. पब्लिक ट्रासंपोर्ट कंपनी, AICTSL इसके लिए शहर में दो बस डिपो भी तैयार कर रहा है जहां बसों को चार्ज करने की भी व्यवस्था रहेगी. इंदौर में इन  ई-बसों का संचालन आने वाले एक से डेढ़ महीने में कर दिया जाएगा. 

इंदौर को 150 नई ई-बसों की सौगात
गर्मियों में इंदौरियों को राहत देने के लिए यहां शहर  में  150 नई ई-बसें चलाई जाएंगी. आने वाले 1-2 महीने में इंदौर की सड़कों पर 100 से भी ज्यादा चमचमाती ई-बसें यात्रियों का काम आसान करने वाली है. इसके लिए  AICTSL, नायता मुंडला आइएसबीटी के पास और देवास नाका  में दो डिपो बना रहा है, जहां बसों की चार्जिंग की व्यवस्था भी रहेगी. बता दें कि करीब दो साल बाद इंदौर को ई-बसों की सौगात मिलने जा रही है. बसों के टिकट कलेक्शन के लिए भी नई एजेंसी नियुक्त की जा रही है जिसका काम भोपाल  में चल रहा है. एजेंसी तय होते ही बसों का संचालन किया जाएगा. जून 2026 तक इन बसों का शुभारंभ प्रधानमंत्री से कराए जाने की उम्मीद है.

इन रूट पर दौड़ेंगी बसें
जानकारी के अनुसार इन बसों का संचालन 32 तय रूट पर किया जाएगा. सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि इन बसों को एमपी के इन्य शहरों से भी जोड़े जाने का प्लान है. जिन रूट पर बसों की कमी है वहां बसों का जरूर संचालन किया जाएगा. फिलहाल रूट्स के लिए अभी सर्वे चल रहा है जिसके बाद रूट्स तय होंगे. हालांकि रूट प्लान में ये तय है कि इंदौर की ये ई-बसें इंदौर से उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, सेंधवा, भोपाल, धार, मांडव, महेश्वर के बीच दौड़ती नजर आएंगी.

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इन शहरों को भी ई-बसों की सौगात
बता दें कि आने वाले दिनों में सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर, सतना, ग्वालियर और देवासको भी ई-बसों की सौगात मिल सकती है. फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी फाइलों में अटकी हुई है अब देखना ये होगा कि कब तक इन शहरों में भी ई-बसों का संचालन किया जाएगा.

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