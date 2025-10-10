5 महीने के बेटे को गोद में लेकर महिला ने लगाई आग, इलाज के दौरान मां-बेटे दोनों की मौत

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के राऊ इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने 5 महीने के बेटे को गोद में लेकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और फिर आग लगा ली. इस घटना में मां और बेटे की मौत हो गई. दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. घटना के पीछे दंपती के बीच विवाद की बात सामने आई है.

इलाज के दौरान दोनों की मौत

जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम की है. महिला ने बच्चे साथ खुद को आग लगा ली. दोनों को इलाज के लिए चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां गरुवार रात में बेटे की मौत हो गई, जबकि शुक्रवार दोपहर महिल ने दम तोड़ दिया. दोनों के शव पोस्टमॉर्टम जिला अस्पताल में कराया गया है. इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है.

विवाद की बात आई सामने

राऊ पुलिस के मुताबिक, घटना न्यू ब्रज विहार कॉलोनी की है. यहां रहने वाली सुमन ने अपने 5 माह के बेटे प्रथम को गोद में लेकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. आसपास के लोगों ने दोनों को उपचार के लिए चोइथराम अस्पताल पहुंचाया था. इस घटना के पीछ दंपती के बीच विवाद की बात सामने आई है.

पति करता है सिलाई का काम

सुमन का पति कैलाश एक कारखाने में सिलाई का काम करता है. मृतका और उसका परिवार मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है. दोनों की शादी साल 2022 में हुई थी. पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होने की बात सामने आई है. एसीपी गांधी नगर नीति सक्सेना ने बताया कि, कल सूचना मिली कि चोइथराम अस्पताल में जली हुई अवस्था में दो बॉडी पहुंची हैं. इस संबंध में थाने में मर्ग कायम किया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल राऊ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

