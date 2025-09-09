स्वच्छता के बाद स्वच्छ हवा में भी नंबर 1 इंदौर, 47 शहरों को मात दे जीता 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025' अवॉर्ड!
स्वच्छता के बाद स्वच्छ हवा में भी नंबर 1 इंदौर, 47 शहरों को मात दे जीता 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025' अवॉर्ड!

MP News: इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का अवॉर्ड अपने नाम करके नया इतिहास रच दिया है. इंदौर ने 47 शहरों को पीछे छोड़ ये अवॉर्ड अपने नाम किया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:48 PM IST
indore award
indore award

Indore clean air survey 2025 award: स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के बाद इंदौर के नाम एक और खिताब जुड़ गया है. स्वच्छता के मामले में लगातार आंठवी बार नंबर वन बने रहे इंदौर को इस बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है. इंदौर को ये अवॉर्ड क्लीन एयर सर्व 2025 के अंतर्गत दिया गया है. 

इंदौर के मिला स्वच्छ वायु अवॉर्ड 2025
इंदौर लगातार स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते दिखाई दे रहा है. पहले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 फिर कुछ ही महीने बाद स्वच्छ वायु अवॉर्ड, इंदौर को लगातार साफ-सफाई के क्षेत्र में नंबर वन बना रहा है. दिल्ली पर्यावरण भवन में आयोजित सामारोह के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंदौर को इस पुरस्कार से नवाजा है. इस दौरान इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद थे. 

सर्वे में मिले इतने अंक
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने बाकी अन्य जिलों को तक्कर दे ये ख्याति अपने नाम की है. सबसे अच्छी बात ये रही कि इसके लिए इंदौर को 200 में से 200 पूरे अंक मिले हैं, इसी के साथ इंदौर स्वच्छता के दायरे में नया इतिहास रचते दिखाई दे रहा है. 

एमपी के इस जिले ने हासिल किया दूसरा स्थान
वहीं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत इंदौर के बाद जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है. जबलपुर ने लगातार दूसरी बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. खास बात तो ये रही कि जबलपुर को ये सम्मान 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के अंतर्गत दिया गया है, इसमें कुल 47 शहर शामिल थे.  47 शहरों को पीछे छोड़ अवॉर्ड अपने नाम करना जबलपुर में स्वच्छता पर किए जा रहे प्रयासों को साफ तौर से दर्शाती है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

;