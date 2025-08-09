Indore News-खजराना गणेश को चढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी फूलों की राखी, 10 दिन तक रहेगी ताजगी
Indore News-खजराना में रक्षाबंधन के पर्व पर शनिवार को विश्व प्रसिद्ध भगवान गणेश को 196 वर्गफीट की विशाल राखी बांधी गई. इस सबसे बड़ी राखी को अलग-अलग शहरों से लाए गए फूलों से इंदौर और कोलकाता के कारीगरों ने रातभर में तैयार की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:00 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में विश्व प्रसिद्ध भगवान खजराना गणेश को जनता के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और देश के वीर सैनिकों की रक्षा की मनोकामना के साथ रक्षाबंधन पर 196 वर्गफीट की राखी बांधी गई. इस अनोखी राखी को बांधते समय पंडियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया. खास बात यह राखी अलग-अलग शहरों से लाए गए फूलों से इंदौर और कोलकाता के कारीगरों ने रातभर में तैयार की है. इस राखी में पांच दिन तक ताजगी रहेगी. 

इस अनोखी राखी को श्री विघ्नहर्ता गणेश भक्त समिति ने बनाया है. यह लगातार 9वां साल है जब समिति ने भगवान गणेश को अर्पित की गई. 

हर साल राखी का साइज बढ़ाया
समिति के संस्थापक राजेश बिड़कर और राहुल शर्मा ने बताया कि जब खजराना गणेश की स्थापना हुई तो उनका स्वरूप काफी छोटा था. फिर धीरे-धीरे बढ़ते गया. इसलिए हर साल राखी का साइज भी बढ़ाया. इस साल 196 वर्ग फीट की राखी बनाई गई. इसकी डोर मंदिर के चारों और घुमाकर बांधी गई. उनका दावा है कि यह राखी दुनिया की सबसे बड़ी राखी है. 

फूलों की विशाल राखी
इस राखी का निर्माण फ्लोरिस्ट यथार्थ माहेश्वरी की टीम ने किया है. इसके निर्माण में लोहे के एंगल, जाली, थर्माकोल और 100 किलो देसी और विदेशी फूलों का इस्तेमाल किया गया है. यथार्थ ने बताया कि उनका सालों ने फ्लावर डेकोरेशन का कामकाज है, लेकिन पहली बार फूलों से विशाल राखी बनाई है. 

अलग-अलग शहरों से मंगवाए फूल
इस साल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राखी का निर्माण किया गया है. यह राखी ऑरिजनल फूलों से बनाई गई है. इसके लिए दिल्ली, पुणे, बेंगलुरू शहरों से फूल मंगवाए गए हैं. यह खास तरह के फूल हैं जिनकी ताजगी 10 दिनों तक एक जैसी रहेगी. जिन फूलों को इस्तेमाल किया गया है उनमें ऑरिएंटल लिली लिलियम, आईडेलिया, एंथोरियम, ऑर्किड, सूरजमुखी, कारनेशन, क्रिसेंथेमम्स, चाइना पाम, विक्टोरिया, सुंग ऑफ इंडिया, जिप्सो शामिल हैं. 

यह भी पढ़े-छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर कंपनियों पर नगर निगम का शिकंजा, 84 लाख से ज्यादा बकाया वसूली का नोटिस

