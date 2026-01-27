GF के घर पहुंचा और खुद पर करने लगा चाकू से हमला, खून-खराबे में लड़की के भाई की मौत; मां भी घायल

Indore Murder Case-मध्यप्रदेश के इंदौर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसके परिवार पर चाकू से हमला कर दिया. युवक के इस जानलेवा हमले में युवती के भाई की मौत हो गई, जबकि युवती और उसकी मां घायल हो गईं. परिवार के लोगों पर हमला करने के बाद आरोपी ने खुद को भी पेट में चाकू मारकर घायल कर लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी.

दोनों के बीच हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक वेदांत सोलंकी और युवती दोनों लिव-इन में साथ रहते थे. लेकिन परिवार के दबाव के कारण दोनों अलग हो गए. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी युवती के घर पहुंच गया. आरोपी वेदांत में युवती के घर में घुसकर युवती, उसकी मां अनीता और भाई विधान पर चाकू से हमला कर दिया. गंभूर से रूप घायल हुए विधान की अरबिंदो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

खुद को भी किया घायल

इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर लिया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घटना में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घटना के दौरान परिजनों को धमकाया था. आरोपी वेदांत शहर के बिजासन रोड का रहने वाला है.

लिव-इन में रहते थे आरोपी और युवती

पूरे मामले को लेकर डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि आरोपी वेदांत सोलंकी करीब डेढ़ साल साल से विधि के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. एक-दो दिन पहले युवती का परिवार और आरोपी थाने आए थे. युवती का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी वेदांत के साथ रिलेशनशिप में रहे. इस संबंध में वेदांत ने एक लिखित राजीनामा दिया था. इसके बाद 26 जनवरी को विधि और वेदांत के बीच मैसेज पर कुछ बात हुई. इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंच गया.

चाकू से किया हमला

उन्होंने बताया कि घर पहुंचकर आरोपी विधि, उसकी मां और भाई से बहस करने लगा. इसी बहस के दौरान उसने चाकू से परिवार पर हमला कर दिया. इस हमले में युवती की मां और भाई घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल हुए भाई की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं मां का अरबिंदो अस्पताल में इलाज जारी है. आरोपी ने खुद भी घायल कर लिया था इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. शुरु में उसने इलाज से इनकार कर दिया, प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह नशे की हालत में था. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

