Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3088351
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

GF के घर पहुंचा और खुद पर करने लगा चाकू से हमला, खून-खराबे में लड़की के भाई की मौत; मां भी घायल

Indore News-इंदौर के 60 फीट रोड पर एक युवक ने गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर परिजनों पर चाकू से हमला कर दिया. पहले आरोपी ने युवती के परिजनों पर चाकू से हमला किया और फिर खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया. चाकूबाजी के दौरान युवती का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GF के घर पहुंचा और खुद पर करने लगा चाकू से हमला, खून-खराबे में लड़की के भाई की मौत; मां भी घायल

Indore Murder Case-मध्यप्रदेश के इंदौर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसके परिवार पर चाकू से हमला कर दिया. युवक के इस जानलेवा हमले में युवती के भाई की मौत हो गई, जबकि युवती और उसकी मां घायल हो गईं. परिवार के लोगों पर हमला करने के बाद आरोपी ने खुद को भी पेट में चाकू मारकर घायल कर लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी. 

दोनों के बीच हुआ था विवाद
पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक वेदांत सोलंकी और युवती दोनों लिव-इन में साथ रहते थे. लेकिन परिवार के दबाव के कारण दोनों अलग हो गए. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी युवती के घर पहुंच गया. आरोपी वेदांत में युवती के घर में घुसकर युवती, उसकी मां अनीता और भाई विधान पर चाकू से हमला कर दिया. गंभूर से रूप घायल हुए विधान की अरबिंदो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. 

खुद को भी किया घायल
इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर लिया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घटना में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घटना के दौरान परिजनों को धमकाया था. आरोपी वेदांत शहर के बिजासन रोड का रहने वाला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लिव-इन में रहते थे आरोपी और युवती
पूरे मामले को लेकर डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि आरोपी वेदांत सोलंकी करीब डेढ़ साल साल से विधि के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. एक-दो दिन पहले युवती का परिवार और आरोपी थाने आए थे. युवती का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी वेदांत के साथ रिलेशनशिप में रहे. इस संबंध में वेदांत ने एक लिखित राजीनामा दिया था. इसके बाद 26 जनवरी को विधि और वेदांत के बीच मैसेज पर कुछ बात हुई. इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंच गया. 

चाकू से किया हमला
उन्होंने बताया कि घर पहुंचकर आरोपी विधि, उसकी मां और भाई से बहस करने लगा. इसी बहस के दौरान उसने चाकू से परिवार पर हमला कर दिया. इस हमले में युवती की मां और भाई घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल हुए भाई की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं मां का अरबिंदो अस्पताल में इलाज जारी है. आरोपी ने खुद भी घायल कर लिया था इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. शुरु में उसने इलाज से इनकार कर दिया, प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह नशे की हालत में था. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-इंदौर में खुशियों के बीच फैली दहशत, माता पूजन के दौरान बंदूक से चली गोली, 5 लोग घायल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsindore news

Trending news

mp news
GF के घर पहुंचा और खुद पर करने लगा चाकू से हमला, खून-खराबे में लड़की के भाई की मौत
betul news
हाथों में गैंती-फावड़ा लिए ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, बना डाली 5 किमी लंबी सड़क
mp news
इंदौर में खुशियों के बीच फैली दहशत, माता पूजन के दौरान बंदूक से चली गोली, 5 लोग घायल
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का अशोकनगर में औचक निरीक्षण, जनसुनवाई में परखी योजनाओं की हकीकत
MP Cabinet Meeting
MP कैबिनेट बैठक लिए गए बड़े फैसले, अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
chhattisgarh news
पति ने बेडरूम में लगाया कैमरा, पत्नी ने लगाया आरोप, अब हाईकोर्ट के फैसले ने चौंकाया
mp news
खंडवा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 टन बारूद और भारी मात्रा में बम जब्त
jagdalpur news
जगदलपुर में बड़ा रेल हादसा, केके रेललाइन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो डिब्बे डिरेल
Narmadapuram news
'मैं मदद करूंगी, नीचे आ जाओ...' 4 साल के बच्चे के साथ 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी महिला
Vishnu Deo Sai
संविधान, लोकतंत्र, सुशासन के रास्ते विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का संकल्प: CM