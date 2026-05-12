दोस्त ने ही उतारा दोस्त को मौत के घाट, एक कॉल से खुली पोल; ऐसे सुलझी ब्लाइंट मर्डर की गुत्थी

Indore Murder Case-मध्यप्रदेश के इंदौर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया. बेटमा थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है. आरोपी मृतक के गांव का रहने वाला है. आरोपी रमजान पटेल ने अपने साथी समीर पटेल की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. पुलिस जांच में यह सामने आया है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत और लाखों रुपए के नुकसान ने आरोपी को इस वारदात के लिए उकसाया. लाखों रुपए हारने के बाद आरोपी तनाव में था और उसने अपने साथी, जिसने उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लगाई थी, को मौत के घाट उतार दिया.

सड़क पर मिला था शव

दरअसल, पिछले दिनों बेटमा थाना क्षेत्र स्थित फोरलेन सड़क पर पुलिस को अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर बेटमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान मृतक की पहचान घटाना बिल्लौद निवासी समीर पटेल के रूप में हुई. पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए तेजी से जांच में जुटी. इस हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मृतक की कॉल डिटेल से मिला.

दोस्त ने की हत्या

पुलिस ने जब मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो आखिरी कॉल गांव के रहने वाले रमजान पटेल मिली. इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर रमजान पटेल को हिरासत में लिया. शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी टूट गया. आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया.

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ऑनलाइन गेमिंग में हारा 10 लाख

पुलिस पूछताछ में आरोपी रमजान पटेल ने बताया कि मृतक समीर ने उसे ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगा दी थी कि जिस वजह से वह करीब 10 लाख रुपए तक हार चुका था. लगातार आर्थिक नुकसान और तनाव के चलते आरोपी ने समीर की हत्या की साजिश रची. आरोपी ने पहले समीर को मिलने के लिए बुलाया और फिर अपने साथ फोरलेन हाईवे पर ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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