इंदौर में प्रेमी का हाई-वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका के कमरे पर मिलने पहुंचा, बहस हुई तो दूसरी मंजिल से लगा दी छलांगी

Young Man Jumps From House-मध्यप्रदेश के इंदौर में सोमवार शाम हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. शहर के सिंधी कॉलोनी में प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के बाद एक युवक ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. इस घटना में युवक की जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था. जूनी इंदौर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

युवती से मिलने आया था युवक

जूना इंदौर थाना पुलिस के अनुसार, यह घटना सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 4 की है. युवक सुरूप मेघवाल एक किराएदार युवती से मिलने के लिए यहां पहुंचा था. युवती दूसरे शहर की रहने वाली है और यहां एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करती है. घटना के समय दोनों कमरे के अंदर ही मौजूद थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.

दूसरी मंजिल से लगाई छलांग

दोनों के बीच हुआ यह विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि युवक ने गुस्से में आकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. दूसरी मंजिल से कूदने के बाद वह बिल्डिंग के पीछे बनी बैक लेन में जा गिरा. अचानक हुए तेज आवाज को सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. वहां युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.

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युवक की हालत गंभीर

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर जूनी इंदौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक है. युवक का इलाज निजी अस्पताल में जारी है. इस मामले को लेकर टीआई अनिल गुप्ता ने बताया कि युवक खंडवा का रहने वाला है. वह यहां युवती के साथ पहले लिवइन में रहता था. शुरुआती जांच में युवक के शराब के नशे में होने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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