'मुझे इंसाफ दिलाना', मरने से पहले बेटे ने मां से लगाई गुहार, वीडियो बनाकर दी जान

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के हीरानगर इलाके में एक 25 जुलाई को मिथुन सकेरिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मिथुन ने जान देने से पहले किराएदार के मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी सरिता सकेरिया और उसके प्रेमी नवीन पर प्रताड़ित करने और परेशान करने गंभीर आरोप लगाए थे. मृतक मिथुन की पत्नी उसके खिलाफ केस दर्ज करवा चुकी थी, जिसमें वह ढाई महीने जेल रहा था. अब पुलिस ने एक महीने बाद आरोपी पत्नी और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

मां से कहा-पत्नी को सजा दिलाना

मरने से पहले मिथुन ने एक वीडियो बनाया था. इस वीडियो में मिथुन ने अपनी मां से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को सजा दिलाई जाए. उसने यह आरोप लगाया था क पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है. बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और मकान भी अपने नाम करवा लिया.

दवाईयों के पैसे नहीं देते थे

मिथुन सकेरिया ने यह भी कहा था कि सरिता रुपए मुस्कान किराने वाली शोभा के अकाउंट में डालती है और वहीं से नकद निकालकर नवीन को देती है. उसने आरोप लगाया कि उसे दवाइयों के पैसे तक नहीं दिए जाते और वह लंबे समय से प्रताड़ित हो रहा है. मिथुन ने यह वीडियो किराएदार उस्मान मियां के फोन में बनाया था.

आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

उस्मान मियां ने बाद में यह वीडियो अर्जुन को भेजा था. अर्जुन ने बताया की सरिता ने पहले भी मिथुन के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें वह जेल में रहा था. एएसआई दिनेश त्रिपाठी ने जांच के बाद मिथुन की पत्नी सरिता सकेरिया और उसके प्रेमी नवीन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मिथुन की मां राजकुमारी और भाई अर्जुन के बयान दर्ज किए हैं और आगे जांच जारी है.

