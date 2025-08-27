'मुझे इंसाफ दिलाना', मरने से पहले बेटे ने मां से लगाई गुहार, वीडियो बनाकर दी जान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898943
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

'मुझे इंसाफ दिलाना', मरने से पहले बेटे ने मां से लगाई गुहार, वीडियो बनाकर दी जान

Indore News-इंदौर में पत्नी और प्रेमी की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया था. युवक ने फांसी लगाने से पहले एक मोबाइल में एक वीडियो बनाया, जिसमें पत्नी और उसके प्रेमी पर आरोप लगाए थे. जांच के बाद पुलिस ने पत्नी और प्रेमी पर एफआईआर दर्ज की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुझे इंसाफ दिलाना', मरने से पहले बेटे ने मां से लगाई गुहार, वीडियो बनाकर दी जान

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के हीरानगर इलाके में एक 25 जुलाई को मिथुन सकेरिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मिथुन ने जान देने से पहले किराएदार के मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी सरिता सकेरिया और उसके प्रेमी नवीन पर प्रताड़ित करने और परेशान करने गंभीर आरोप लगाए थे. मृतक मिथुन की पत्नी उसके खिलाफ केस दर्ज करवा चुकी थी, जिसमें वह ढाई महीने जेल रहा था. अब पुलिस ने एक महीने बाद आरोपी पत्नी और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

मां से कहा-पत्नी को सजा दिलाना
मरने से पहले मिथुन ने एक वीडियो बनाया था. इस वीडियो में मिथुन ने अपनी मां से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को सजा दिलाई जाए. उसने यह आरोप लगाया था क पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है. बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और मकान भी अपने नाम करवा लिया.

दवाईयों के पैसे नहीं देते थे
मिथुन सकेरिया ने यह भी कहा था कि सरिता रुपए मुस्कान किराने वाली शोभा के अकाउंट में डालती है और वहीं से नकद निकालकर नवीन को देती है. उसने आरोप लगाया कि उसे दवाइयों के पैसे तक नहीं दिए जाते और वह लंबे समय से प्रताड़ित हो रहा है. मिथुन ने यह वीडियो किराएदार उस्मान मियां के फोन में बनाया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज 
उस्मान मियां ने बाद में यह वीडियो अर्जुन को भेजा था. अर्जुन ने बताया की सरिता ने पहले भी मिथुन के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें वह जेल में रहा था. एएसआई दिनेश त्रिपाठी ने जांच के बाद मिथुन की पत्नी सरिता सकेरिया और उसके प्रेमी नवीन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मिथुन की मां राजकुमारी और भाई अर्जुन के बयान दर्ज किए हैं और आगे जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी! ऑनलाइन फ्रेंड ने किया श्योपुर की लड़की का अपहरण, दिल्ली जाने का शक

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsmp newsindore suicide

Trending news

sheopur
इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी! ऑनलाइन फ्रेंड ने किया श्योपुर की लड़की का अपहरण
mp news
BJP विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए उठाया हाथ, गाली देते हुए दी धमकी, हुई बहस
khargone news
गुम हुआ कुत्ता तो RI का फूटा गुस्सा, आधी रात कांस्टेबल की बेल्ट-चप्पल से की पिटाई
industrial hub
उज्जैन बनेगा MP का नया औद्योगिक हब, अडाणी और वीई जैसी 35 बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश
mp news
मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर हड़पे 1.50 करोड़
BEd MEd Admission 2025
B.Ed-M.Ed में एडमिशन लेने का आखिरी मौका! फिर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानिए प्रक्रिया
indore news
47 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बना गड्ढों का ट्रैक, 6 महीनों में ही उखड़ा, हुई शिकायत
bhopal news
अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास
indore news
अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने कराया टोटका
Census training in MP
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम
;