सावधान! साइबर ठगों का नया ठिकाना बना इंदौर, एक रात में 5 FIR से हड़कंप, मोबाइल हैक कर उड़ाए लाखों

Indore Cyber Crime News: मध्यप्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौरा में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हालही में पुलिस जोन-3 से नया मामला सामने आए हैं, जहां अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में धोखाधड़ी के पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इन घटनाओं में ठगों ने ऑनलाइन माध्यमों से कुल 20 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है. पुलिस ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है. साथ ही चोरी की गई रकम को बरामद करने के प्रयास भी जारी हैं.

दरअसल, इंदौर पुलिस के जोन-3 के तहत आने वाले चार पुलिस स्टेशनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. एक मामला छोटी ग्वालटोली पुलिस स्टेशन की सीमा में, एक पलासिया में, एक तुकोगंज में और दो मामले बाणगंगा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं. इन सभी मामलों में आरोपियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ताओं से कुल 20 लाख से अधिक की रकम ठग ली. इन शिकायतों के मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं. इसके अलावा उन बैंक खातों से संबंधित विवरणों की भी जांच की जा रही है. जिनमें धोखाधड़ी से प्राप्त रकम ट्रांसफर की गई थी.

जांच में जुटी साइबर पुलिस

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन साइबर धोखाधड़ी मामलों में शामिल अपराधियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. साथ ही पुलिस यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रही है कि इन धोखाधड़ी के शिकार लोग अपनी खोई हुई रकम वापस पा सकें. इस बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक या फोन कॉल पर बातचीत करने से बचने की अपील की है.

लगातार ठगी के मामले आ रहे सामने

बता दें रविवार को भी इंदौर में साइबर धोखाधड़ी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां Facebook पर हुई दोस्ती के कारण एक वरिष्ठ नागरिक को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. एक विदेशी महिला होने का ढोंग रचकर धोखेबाजों ने पीड़ित का भरोसा जीता और उसके बाद उपहार भेजने के बहाने एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था.

ये भी पढ़ें : न सोना, न चांदी...ना ही उठाया कीमती सामान, घर में घुसा चोर और उठा ले गया ये चीज, पुलिस भी हुई हैरान!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे