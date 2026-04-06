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सावधान! साइबर ठगों का नया ठिकाना बना इंदौर, एक रात में 5 FIR से हड़कंप, मोबाइल हैक कर उड़ाए लाखों

Indore Cyber Crime News: इंदौरा में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हालही में पुलिस जोन-3 में पांच अलग-अलग मामलों में करीब 20 लाख रुपए की ठगी सामने आई है. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:03 PM IST
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सावधान! साइबर ठगों का नया ठिकाना बना इंदौर, एक रात में 5 FIR से हड़कंप, मोबाइल हैक कर उड़ाए लाखों

Indore Cyber Crime News: मध्यप्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौरा में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हालही में पुलिस जोन-3 से नया मामला सामने आए हैं, जहां अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में धोखाधड़ी के पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इन घटनाओं में ठगों ने ऑनलाइन माध्यमों से कुल 20 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है. पुलिस ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है. साथ ही चोरी की गई रकम को बरामद करने के प्रयास भी जारी हैं.

दरअसल, इंदौर पुलिस के जोन-3 के तहत आने वाले चार पुलिस स्टेशनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. एक मामला छोटी ग्वालटोली पुलिस स्टेशन की सीमा में, एक पलासिया में, एक तुकोगंज में और दो मामले बाणगंगा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं. इन सभी मामलों में आरोपियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ताओं से कुल 20 लाख से अधिक की रकम ठग ली. इन शिकायतों के मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं. इसके अलावा उन बैंक खातों से संबंधित विवरणों की भी जांच की जा रही है. जिनमें धोखाधड़ी से प्राप्त रकम ट्रांसफर की गई थी.

जांच में जुटी साइबर पुलिस

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन साइबर धोखाधड़ी मामलों में शामिल अपराधियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. साथ ही पुलिस यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रही है कि इन धोखाधड़ी के शिकार लोग अपनी खोई हुई रकम वापस पा सकें. इस बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक या फोन कॉल पर बातचीत करने से बचने की अपील की है.

लगातार ठगी के मामले आ रहे सामने

बता दें रविवार को भी इंदौर में साइबर धोखाधड़ी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां Facebook पर हुई दोस्ती के कारण एक वरिष्ठ नागरिक को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. एक विदेशी महिला होने का ढोंग रचकर धोखेबाजों ने पीड़ित का भरोसा जीता और उसके बाद उपहार भेजने के बहाने एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था.

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