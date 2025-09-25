इंदौर जू का सफर होगा रोमांचक, अब यहां दिखेगा शुतुरमुर्ग, जंगली भैंसे भी आएंगे नजर

Indore Chidiyaghar: इंदौर चिड़ियाघर में घूमने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहां अब जानवरों की संख्या और बढ़ने वाली है. अब पर्यटकों को इंदौर के चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जंगली भैंसा जैसे जानवर भी देखने को मिलेंगे. इंदौर का चिड़ियाघर मध्य प्रदेश का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जहां पर्यटकों को जंगली भैंसा यानि बायसन भी देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कर्नाटक के सोमाको जू से यह बायसन इंदौर लाए जा रहे हैं. जबकि इस बायसन के बदले इंदौर जू से एक शेर का जोड़ा सोमाको जू में भेजा जाएगा, जिसकी तैयारियां जारी हैं.

28 सितंबर को आएंगे नए जानवर

इंदौर चिड़ियाघर में 28 सितंबर तक एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नए मेहमानों के आने की बात सामने आई है, जहां चार बायसन और चार शुतुरमुर्ग इंदौर के चिड़ियाघर में आएंगे. खास बात यह है कि इनके स्वागत से पहले ही इनका नामकरण भी हो गया है. बायसन के दो जोड़ों में एक नाम कल्कि तो दूसरे का रुद्र रखा गया है, जिनका दीदार आम पर्यटकों को जल्दी ही करने को मिलेगा. क्योंकि इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से आधिकारिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. बायसन को इंदौर जू में लाने के लिए फरवरी से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसके लिए मजबूत बाड़ों का निर्माण किया जा चुका है. जब यह इंदौर आएंगे तो पहले इन्हें कुछ दिनों तक क्वारंटाइन रखा जाएगा, इसके बाद इन्हें पर्यटकों के लिए खोला जाएगा.

बायसन का वजन होता है सबसे ज्यादा

बायसन सबसे भारी भरकम जानवरों में शामिल है. जिसका वजन एक से डेढ़ हजार किलो के बीच होता है, यह भारतीय मवेशियों में सबसे वजनी जानवर होता है. जो जंगली भैंसा कहा जाता है, इसकी कदकाठी एकदम बाहुबली की तरह होती है, जो दुर्लभ प्रजातियों में माना जाता है. जो अब इंदौर के जू में दिखेगा.

अफ्रीकन शुतुरमुर्ग

वहीं अब इंदौर के जू में अफ्रीकन शुतुरमुर्ग भी दिखेगा, हालांकि यह पहले से ही मौजूद है. अफ्रीकन शुतुरमुर्गदुनिया के सबसे बड़े पक्षी की एग्जॉटिक ब्रीड होता है, जिसे हैदराबाद के रहने वाले नंदकिशोर रेड्डी गिफ्ट के रूप में इंदौर जू को दिया था. इंदौर में लाए गए यह शुतुरमुर्ग एक साल के हो चुके हैं और इनकी ऊंचाई 5.6 फीट है, अब इन्हें भी आम पब्लिक को दिखाया जाएगा.

बता दें कि इस वक्त इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों की 70 से ज्यादा प्रजातियां है, जहां करीब 1 हजार 360 जानवर हैं. जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, यहां हिप्पोपोटामस, व्हाइट व यलो टाइगर, शेर, हाथी जैसे जानवर हैं, जबकि अब बायसन, शुतुरमुर्ग और जेब्रा जैसे जानवरों के आने से यहां घूमना और भी रोमांचक हो जाएगा.

