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इंदौर चिड़ियाघर में गर्मी का इंतजाम, शेर और टाइगर के पिंजरों में लगे कूलर, पक्षियों पर स्प्रिंकलर से बौछार, रसीले फलों की व्यवस्था

Indore News-इंदौर में जू में गर्मी की शुरुआत के साथ जानवरों की देखभाल बढ़ गई है. जानवरों की देखभाल के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं. गर्मी को देखते हुए उनके खाने में भी बदलाव किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:32 PM IST
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इंदौर चिड़ियाघर में गर्मी का इंतजाम, शेर और टाइगर के पिंजरों में लगे कूलर, पक्षियों पर स्प्रिंकलर से बौछार, रसीले फलों की व्यवस्था

Indore Zoo Arrangements For Animal-मध्यप्रदेश के इंदौर में गर्मी का असर दिखने लगा है. सूरज की बढ़ती तपिश से बचने के लिए लोग टोपी, गमछा डालकर रोड पर निकलने लगे है. वहां बढ़ते तापमान का असर इंदौर के जू में गर्मी के साथ ही वन्य प्राणियों की देखभाल भी बढ़ गी है. जानवरों को तेज गर्मी से बचाने के लिए उनके पिंजरों के पास कूलर लगाए गए हैं. वहीं पक्षियों के लिए स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. बढ़ती गर्मी को देखते हुए उनके खाने में भी बदलाव किया गया है. इतना ही नहीं उन्हें स्ट्रेस से बचाने के लिए पानी में भी एंट्री स्ट्रेस पाउडर मिलाकर भी दिया जा रहा है. 

शेर और बाघ के लिए लगे कूलर
हर साल की तरह इस साल भी जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है. टाइगर, लॉयन और लेपर्ड के इन्क्लोजरों में वॉटर बॉडी, शेड ट्री और इन्क्लोजर के अंदर पानी की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है. जिससे यहां की ग्रीनरी मेनटेन रहती है. ग्रीनरी बनी रहने से ठंडा एरिया रहता है, वहां पर इन जानवरों को आराम करना पसंद होता है. रात में जब पिंजरों में जानवरों को खाना खाने के लिए बंद किया जाता है, वहां भी कूलर लगाए गए हैं. ताकि जानवरों को रात में भी गर्मी का अहसास ना हो. 

पक्षियों में लगाए स्प्रिंकलर 
वहीं चिड़ियाघर में बने बर्ड हाउस में भी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं. दिन में दो से तीन बार पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि बर्ड हाउस में तापमान मेनटेन रहता है. गर्मी में पक्षियों को हीट स्ट्रोक से भी उन्हें राहत मिल जाती है. पक्षी भी गर्मी में नहाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी भी उन्हें मिल जाता है. न्यू वल्ड मंकी के इनक्लोजरों के दोनों तरफ भी कूलर लगाए गए हैं ताकि उन्हें भी गर्मी न लगे. 

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स्नेक हाउस में भी पानी की छिड़काव
इसके अलावा गर्मियों के मौसम में सांभर जैसे जानवरों को भी नहाना अच्छा लगता है. जू में स्नेक हाउस में भी किंग कोबरा, कॉमन सेंडबोआ, कोबरा, रेट स्नेक के लिए तापमान मेनटेन करने के लिए दिन में दो से तीन बार पानी का छिड़काव किया जाता है. वहीं उनके इनक्लोजर में वॉटर बॉडी बना रखी है, जिसमें स्नेक बॉडी का तापमान मेनटेन करने के लिए इनमें चले जाते हैं. 

हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इंतजाम
यहां चिड़ियाघर में जो ओपन बर्ड हाउस उसे भी तीन तरफ से ढक दिया है, ताकि उन्हें हिट स्ट्रोक ना हो सके, साथ ही गर्मी से भी राहत मिल सके. बढ़ते तापमान के बीच वन्य प्राणियों और पक्षियों के खाने में भी बदलाव किया गया है. जो भी शाकाहारी प्राणी हैं उनके लिए रसीले फल दिए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें-MP में बारिश-ओलावृष्टि, 34 जिलों में अलर्ट जारी, ग्वालियर से जबलपुर तक बिगड़ा मौसम

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