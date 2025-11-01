इंश्योरेंस के नाम पर चल रहा है बड़ा खेल! इंदौर में 56 लाख की ठगी, कहीं आप भी तो नहीं बन रहे शिकार?

Indore Fake Insurance Agent: इंदौर में इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. फरियादियों की शिकायत पर थाना कैनरा नगर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. इनमें से एक महिला आरोपी ममता तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी अभी फरार है. आरोपी महिला पहले कोटक महिंद्रा बैंक में कार्यरत थी और बाद में निजी तौर पर इंश्योरेंस एजेंट बनकर लोगों से प्रीमियम के नाम पर ठगी करने लगी.

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला ने खुद को इंश्योरेंस एजेंट बताते हुए रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों को उच्च ब्याज और बोनस का लालच दिया. उसने भरोसा जीतकर उनसे लाखों रुपये जमा करवाए और बाद में रकम हड़प ली. पुलिस के अनुसार, अब तक आठ फरियादी सामने आए हैं, जिनसे करीब 56 लाख रुपये की ठगी की गई है. क्राइम ब्रांच का मानना है कि आरोपी ने कई वर्षों तक इस तरह का नेटवर्क चलाया, जिससे उसने कई लोगों को गुमराह किया.

जांच में जुटी क्राइम ब्रांच

क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार महिला से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार साथी की तलाश की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अलग-अलग बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को फर्जी पॉलिसी के झांसे में लेती थी. पुलिस का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, और भी पीड़ित सामने आने की संभावना है.

लोगों से पुलिस की अपील

इधर, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी कंपनी और रजिस्ट्रेशन की जानकारी जरूर जांचें. कई बार फर्जी एजेंट सरकारी या बैंक के नाम का इस्तेमाल कर भोलेभाले लोगों को निशाना बनाते हैं. पुलिस ने कहा है कि ठगी के ऐसे मामलों को लेकर शहर में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि कोई और व्यक्ति ऐसी ठगी का शिकार न बने.

रिपोर्टः कुलदीप नागेश्वर, इंदौर

