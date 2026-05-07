इंदौर से उज्जैन तक नरम हुए सूरज के तेवर, गर्मी से मिली राहत, जानिए कैसा रहेगा मौसम

Indore Weather: एमपी में फिलहाल बारिश और आंधी का दौर चल रहा है. जिससे तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. इंदौर से उज्जैन तक सूरज के तेवर फिलहाल नरम बने हुए हैं और तेज गर्मी नहीं हो रही है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के असर की वजह बारिश और आंधी की स्थिति बन रही थी. जिससे तापमान गिरा था. लेकिन अब दूसरे हफ्ते से सूरज के तेवर बदल सकते हैं और फिर से गर्मी की शुरुआत हो सकती है. एमपी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक बना हुआ है. जो फिलहाल सामान्य से 2 डिग्री तक कम है.

इंदौर का मौसम

इंदौर का मौसम फिलहाल साफ है और यहां तेज गर्मी नहीं हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर का तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. जो सामान्य से 2 डिग्री तक कम है. न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस है, यह भी सामान्य से 2 डिग्री तक कम है. ऐसे में दिन और रात के वक्त फिलहाल गर्मी ज्यादा नहीं हो रही है. गुरुवार सुबह से ही मौसम साफ था और बादलों का घेरा नहीं रहा. लेकिन सूरज के तेवर भी नरम थे. तेज गर्मी अभी शहर में नहीं हो रही है. ऐस में अप्रैल की तुलना में मई की शुरुआत तेज गर्मी के साथ नहीं हुई है.

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उज्जैन में गर्मी से राहत

उज्जैन संभाग के जिलों में भी फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है. यहां गर्मी और बारिश का ट्रेंड दिख रहा है. कुछ जिलों में हुई लगातार बारिश की वजह से मई में मौसम फिलहाल शांत रहा है. उज्जैन में अभी तेज गर्मी नहीं हो रही है. लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मई के महीने में मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है और तेज गर्मी का दौर शुरू होने की संभावना है.

मई में होगी गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक मई के महीने की शुरुआत तेज गर्मी के साथ नहीं हुई है. लेकिन मई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में तेज गर्मी का दौर शुरू हो सकता है. अभी एक हफ्ते तक तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति दिखेगी. लेकिन मई के दूसरे हफ्ते में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है. जिससे तेज गर्मी की शुरुआत हो सकती है. फिलहाल आने वाले 24 घंटे में एमपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. यानि अभी मौसम उथल-पुथल वाला ही रहने वाला है. मध्य प्रदेश में 11 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है.

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