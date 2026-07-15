सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचेगे इंदौर से आबू धाबी, शुरू हो रही पहली डायरेक्ट फ्लाइट

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मध्य प्रदेश के उड्डयन क्षेत्र में आज (15 जुलाई 2026) को एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है. इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा की शुरुआत की जा रही है. इस खास विमान सेवा का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. यह हवाई सर्विस इसलिए भी खास है क्योंकि मध्य प्रदेश की नई सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट पाने वाली यह राज्य की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है.
3 घंटे 15 मिनट में पहुंचेगे इंदौर से आबू धाबी
इस नई फ्लाइट सर्विस के शुरू होने से यात्रियों का काफी समय बचेगा और वे इंदौर से आबू धाबी का सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा कर सकेंगे. पहले कनेक्टिंग फ्लाइट्स की वजह से यात्रियों को सफर में काफी समय बिताना पड़ता था. इस फ्लाइट के शुरू होने से सफर बहुत आसान हो जाएगा.
औद्योगिक विकास को मिलेगी उड़ान
इसके अलावा इस इंटरनेशनल फ्लाइट से मध्य प्रदेश में व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है. यह सेवा खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों (NRIs), व्यापारियों और पर्यटकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी. साथ ही राज्य के एक्सपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट तक बेहतर पहुंच मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह फ्लाइट ग्लोबल स्तर पर मध्य प्रदेश की आर्थिक और पर्यटन क्षमता को मजबूत करेगी और राज्य को इंटरनेशनल एयर नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगी.
जानें टाइमिंग और टिकट
यह फ्लाइट सर्विस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह फ्लाइट इंदौर से शाम 7:50 बजे रवाना होगी, जबकि रविवार को यह रात 8:50 बजे उड़ान भरेगी. वापसी की यात्रा में यह फ्लाइट सोमवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 3:20 बजे इंदौर पहुंचेगी, जबकि रविवार की वापसी फ्लाइट सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी. जानकारी के अनुसार इंदौर से अबू धाबी की सीधी फ्लाइट का शुरुआती वन-वे किराया लगभग ₹12,554 है.
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