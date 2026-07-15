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सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचेगे इंदौर से आबू धाबी, शुरू हो रही पहली डायरेक्ट फ्लाइट

मध्य प्रदेश के इंदौर से आबू धाबी के लिए आज एक नई अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस उड़ान का उद्घाटन करेंगे. इस नई उड़ान के शुरू होने से इंदौर और आबू धाबी के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट रह जाएगा.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 15, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:58 PM IST
सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचेगे इंदौर से आबू धाबी, शुरू हो रही पहली डायरेक्ट फ्लाइट
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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