IRCTC में मिलेगा अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम टूर, भोपाल-इंदौर से शुरुआत, सस्ता होगा पैकेज

IRCTC News: मध्य प्रदेश के पर्यटकों के लिए नई जानकारी है, क्योंकि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानि आईआरसीटीसी अब यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम टूर लेकर आया है. जिसमें पर्यटकों को यूरोप विथ यूके घूमने का मौका मिलेगा, इसकी शुरुआत इंदौर और भोपाल से हो रही है. बताया जा रहा है कि यह पैकेज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की अपेक्षा में सस्ता होगा, जिसमें यात्रियों को 15 रात और 16 दिन घूमने का मौका मिलेगा, इसकी शुरुआत 9 जून 2026 सेहोगी, जिसके लिए यात्री इंदौर और भोपाल से होते हुए पहले दिल्ली पहुंचेंगे और फिर यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होगी.

मध्य प्रदेश से पहली बार यात्रा

आईआरसीटीसी से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश से पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम टूर की शुरुआत की जा रही है, जिसमें विस्तृत यूरोप-यूके संयुक्त टूर यात्रियों को मिलगा. उन्हें भोपाल और इंदौर से दिल्ली तक की ट्रेन यात्रा मिलेगी और फिर वहां से उड़ानों से विदेशी दौरे पर जाने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि अब तक इस तरह के पैकेज प्राईवेट कंपनियों की तरफ से ही संचालित होते थे, लेकिन अब आईआरसीटीसी की तरफ से भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जहां अब यात्रियों को अपने शहर भोपाल और इंदौर से ही आईआरसीटीसी के इस पैकेज का लाभ मिलेगा.

यहां घुमाया जाएगा

आईआरसीटीसी की इस पैकेज में यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया की यात्रा कराई जाएगी. इसके अलावा टूरस्टिों को लंदन आई, लूव्र म्यूज़ियम, एफिल टॉवर, माउंट टिटलिस, राइन फॉल्स और वेटिकन सिटी भी घुमाया जाएगा, जबकि कोलोसियम के विश्व प्रसिद्ध स्थलों पर भी ले जाया जाएगा. यानि यात्रियों को जबरदस्त पैकेज मिलने वाला है. जिसकी शुरुआत 26 जून 2026 से होने वाली है.

आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइड पर इस यात्रा के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. सीमित सीटों को देखते हुए यात्रियों को जल्द से जल्द बुकिंग की सलाह दी गई है. भोपाल और इंदौर से पहली बार पैकेज मिल रहा है. ऐसे में इसमें कई और सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिसकी जानकारी आईआरसीटीसी साइड पर मिलेगी.

