JEE मेन में इंदौर के रिद्धेश ने MP में मारी बाजी, फिजिक्स ओलम्पियाड में जीत चुके हैं गोल्ड; अनुष्का अग्रवाल रहीं स्टेट गर्ल्स टॉपर

Jee Main Exam Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE Main सेशन-1, 2026 के रिजल्ट में इंदौर के रिद्धेश बेंडाले ने टॉप किया है. जबकि लड़कियों में इंदौर की अनुष्का अग्रवाल आगे रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:11 AM IST
JEE Main का रिजल्ट जारी
JEE Main का रिजल्ट जारी

Jee Main Topper List: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA ने JEE Main सेशन-1, 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें देशभर के 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश का कोई छात्र नहीं है. हालांकि 99.992186 पर्सेंटाइल के साथ इंदौर के रिद्धेश बेंडाले मध्य प्रदेश के टॉपर रहे हैं, वहीं 99.96 पर्सेंटाइल के साथ इंदौर की ही अनुष्का अग्रवाल लड़कियों में मध्य प्रदेश टॉपर रही है. टॉपर्स को सीएम मोहन यादव ने भी बधाई दी है. वहीं रिजल्ट आने के बाद टॉपर्स के घरों में भी खुशियां मनाई जा रही है. 

रिद्धेश ने फ्रांस में जीता है स्वर्ण 

रिद्धेश बेंडाले इंदौर के ब्राइट स्टूडेंट माने जाते हैं, जिन्होंने 55वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलम्पियाड 2025 में फ्रांस के पेरिस में स्वर्ण पदक जीता था, तब भी सीएम मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी थी. जानकारों का कहना है कि सेशन-2 में मध्य प्रदेश के छात्रों का प्रदर्शन और भी शानदार होगा. ऐसे में अब सब JEE Main सेशन-2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें छात्रों को अपनी रैंक सुधारने का सीधा मौका मिलता है. माना जा रहा है कि सेशन-2 में रिद्धेश की रैंक में और सुधार आ सकता है. 

अनुष्का ने भी किया कमाल 

वहीं इंदौर की रहने वाली अनुष्का अग्रवाल ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. अनुष्का अग्रवाल ने 99.96 प्रतिशत अंक सेशन-1 में हासिल करते हुए मध्य प्रदेश में टॉप किया है. खास बात यह है कि उनका भी सेशन-2 में रैंक सुधारने के चांस हैं. वह इंदौर की कल्पवृक्ष संस्थान की छात्रा हैं, जिसके 91 छात्रों ने 99 प्रतिशत से ज्यादा स्कोर किया है. देशभर के 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल नंबर हासिल किए हैं, जिसमें दिल्ली के श्रेयस मिश्रा और आंध्र प्रदेश के नरेंद्रबाबू गारी मथीथ और पसला मोहित टॉपर्स हैं. 

कैसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

JEE Main सेशन-1, 2026 के रिजल्ट के लिए छात्रों को सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहां रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद कैप्चा भरकर लॉगिन करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. 

