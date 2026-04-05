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इंदौर में JEE के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, पढ़ाई के प्रेशर से था परेशान; दीवार पर लिखा 'Sorry' और...

mp news: इंदौर में एक 8 साल के छात्र ने खुद को मौत के घाट उतार दिया है. छात्र के परिजनों ने बताया कि है जेईई परीक्षा को लेकर हर वक्त तनाव में रहता था जिस वजह से शायद उसने ये खौफनाक कदम उठाया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:27 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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indore news: इंदौर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है जहां एक 18 साल के स्टूडेंट ने खुद की जान ले ली है. आत्महत्या करने की वजह खौफनाक है जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा. स्टूडेंट जेईई की तैयारी करता था और कुछ दिनों से इस डर में जी रहा था कि उसकी तैयारी सही नहीं चल रही है और वो शायद जेईई क्रैक नहीं कर पाएगा. इस बात से निराश होकर उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 

जेईई के डर से सहमा स्टूडेंट
मामला दौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र का है जहां 18 साल का स्टूडेंट तन्मय यादव जेईई की तैयारी करता था. तन्मय का लक्ष्य था कि उसे किसी तरह भी जेईई क्रैक करना है. इस बात को उसने मन में इतना हावी कर लिया कि खुद को मौत के घाट उतार दिया.हैरानी की बात तो ये है कि तन्मय ने आत्महत्या करने से पहले जिस कमरे में वह पढ़ाई करता था उसे कमरे की दीवार पर सॉरी भी लिखा था और सुसाइड नोट भी छोड़ कर गया था. 

दीवार पर लिख गया सॉरी
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि छात्र ने सुसाइड करने से पहले वह जिस कमरे में पढ़ता था वहां की दीवार पर उसने सॉरी लिख रखा था. छात्र ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिख रखा था जिसके तर्ज पर मामले की जांच की जा रही है. छात्र की मां इंदौर के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं और उसका भाई यूएस में काम करता है. परिजनों ने बताया कि छात्र जेईई को लेकर बहुत सीरियस था और उसे हर वक्त लगता था कि उससे ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा. 

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मामा ने बताई सच्चाई
तन्मय के मामा ने बताया कि तन्मय ने उससे पहले बात कि थी. उसने बताया कि वह जेईई की तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पता था. मामा ने उसे समझाया भी था कि अगर तैयारी सही से नहीं हो पा रही तो ड्रॉप ले लेना. मामा ने आगे समझाया कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो जेईई जल्द ही क्लीयर कर लेगा, लेकिन वह लगातार जेईई की तैयारी के चलते तनाव में रहता था और शायद इसलिए उसने ये खौफनाक कदम उठाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. रिपोर्ट: यत्नेश सेन, इंदौर

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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