'ताई' से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी, तिल-गुड़ की मिठास, इंदौर का सियासी संदेश है खास

Jitu Patwari Met Sumitra Mahajan: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की है. उनके साथ इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी साथ थे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:52 PM IST
जीत पटवारी ने सुमित्रा महाजन से की मुलाकात
जीत पटवारी ने सुमित्रा महाजन से की मुलाकात

Indore Politics: इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लंबे समय से जमकर सियासी गर्माहट देखी जा रही थी. बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जमकर सियासी तकरार देखने को मिल रही थी. लेकिन इस बीच अब एक नई तस्वीर भी निकलकर सामने आई है. जहां एमपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर और 8 बार इंदौर की सांसद रही बीजेपी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की है. उनके साथ इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी साथ थे. जहां दोनों ने ताई का आशीर्वाद लिया और ताई ने उन्हें गजक खिलाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी. 

मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं 

मकर संक्रांति के मौके पर तिल-गुड़ की मिठास के बीच इंदौर की राजनीति में भी नरम गरम संदेश देखने को मिला. भागीरथपुरा के हादसे के बाद पहली बार राजनीतिक सौहार्द की तस्वीर देखने को मिली, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, इस मुलाकात से राजनीतिक शिष्टाचार के साथ सियासी संकेत भी साफ नजर आया. ताई सुमित्रा महाजन ने जीतू पटवारी और चिंटू चौकसे को तिल-गुड़ की मिठाई खिलाकर स्वागत किया और एक दूसरे का हालचाल जाना. 

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक राजनीतिक हालात, प्रदेश और देश के मुद्दों पर चर्चा होती रही. संक्रांति के बहाने हुई यह मुलाकात केवल सौजन्य भेंट भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसमें अब राजनीतिक पहलु भी तलाशे जा रहे हैं. क्योंकि इंदौर में जीतू पटवारी और सुमित्रा महाजन के बीच आपसी व्यवहार खास माना जाता है. जीतू पटवारी अक्सर सुमित्रा महाजन से आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं. 

इंदौर आ रहे हैं राहुल गांधी 

बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी यानि कल इंदौर के दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में उनके दौरे से पहले ही जीतू पटवारी का सुमित्रा महाजन से मिलना एक तरह से खास संदेश माना जा रहा है. क्योंकि भागीरथपुरा की घटना को लेकर जीतू पटवारी बीजेपी पर लगातार मुखर हैं.

