सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी को मिलेगी MPCA की कमान ? क्या निर्विरोध होगा चुनाव

MPCA Election: सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी मध्य प्रदेश क्रिकेट की कमान संभाल सकती है, क्योंकि 2 सितंबर को होने वाले मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष के चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है, शुक्रवार से यहां नामांकन का दौर शुरू हो रहा है, बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया इस पद के प्रबल दावेदार है और उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय लग रहा है, क्योंकि इस पद के लिए अब तक विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है, जिससे उनकी संभावनाएं बढ़ गई हैं. अगर महाआर्यमन सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष बनते हैं तो वह सिंधिया परिवार के ऐसे तीसरे सदस्य होंगे जो यह जिम्मेदारी संभालेंगे.

2 सितंबर को होना है एमपीसीए का चुनाव

एमपीसीए के अध्यक्ष का चुनाव 2 सितंबर को होना है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन हर 6 साल में चुनाव होते हैं, ऐसे में यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है. दावेदारों की जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि महाआर्यमन सिंधिया एमपीसीए के नए अध्यक्ष बन सकते हैं. जिसके लिए उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक्टिव बताए जा रहे हैं, क्योंकि एमपीसीए में सिंधिया परिवार का दबदबा माना जाता है. दरअसल, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय अलग-अलग पार्टियों में थे तो इस पद के लिए अक्सर टकराव और चुनाव की स्थिति बनती थी. लेकिन अब दोनों दिग्गज नेता एक ही दल मे हैं, ऐसे में इस बार चुनाव की स्थिति नहीं बन रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सिंधिया के गढ़ में सियासी उठापटक, 18 पार्षदों ने एक साथ दिया इस्तीफा, खाई थी कसम

अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद को लेकर भी चुनाव होगा, पहले इस चुनाव के चलते एमपी में सियासी हलचल हो जाती थी. लेकिन एमपीसीए में फिलहाल आम सहमति से काम चलाने की संभावना बन रही है. क्योंकि विजयवर्गीय गुट ने इस बार कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है. वहीं बात अगर चुनावों की जाए तो 29 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जो 30 अगस्त तक ही चलेगी, 31 अगस्त नाम वापसी का आखिरी दिन है, जबकि 2 सितंबर को चुनाव हो जाएगा. अगर आज कोई फॉर्म नहीं लेता है तो फिर महाआर्यमन सिंधिया का निर्विरोध चुना जाना तय है.

सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी

बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, माधवराव सिंधिया बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहीं बात अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की जाए तो वह फिलहाल ग्वालियर संभागीय क्रिकेट संगठन के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ऐसे में अगर वह मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के अध्यक्ष बनते हैं तो यह जिम्मेदारी संभालने वाले सिंधिया परिवार के तीसरे सदस्य होंगे. महाआर्यमन सिंधिया की अपने पिता की तरह की क्रिकेट में गहरी दिलचस्पी है, वह ग्वालियर में मध्य प्रदेश लीग का दो बार आयोजन भी करवा चुके हैं. खास बात यह है कि इस लीग से एमपी के कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर निकले हैं जो आईपीएल में भी खेले हैं.

ये भी पढ़ेंः सिंधिया के गढ़ में सजेगा रीजनल टूरिज्म मंच, नेता से लेकर फिल्मी सितारे होंगे शामिल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!