कैलाश विजयवर्गीय 10 दिन के अवकाश पर; गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे शामिल

MP News-कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 26 जनवरी को झंडावंदन नहीं करेंगे. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की पुष्टी की है. वे 10 दिनों के अवकाश पर हैं, उनके कार्यालय से निजी सचिव ने एक पत्र भी जारी किया है. इस पत्र में पारिवारिक सदस्य के निधन का उल्लेख किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:12 PM IST
कैलाश विजयवर्गीय 10 दिन के अवकाश पर; गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे शामिल

Cabinet Minister Kailash VIjaywargia-मध्यप्रदेश में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार में सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार शाम को मंत्रियों की ध्वजारोहण सूची जारी की, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं है. इस साल उनके प्रभार वाले धार और सतना जिलों में इस बार कलेक्टर ही तिरंगा फहराएंगे. 

10 दिनों के अवकाश पर विजयवर्गीय
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि वे दस दिनों के अवकाश पर रहेंगे. उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है. वहीं विजयवर्गीय के कार्यालय से उनके निजी सचिव ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें परिवार के एक सदस्य के निधन का जिक्र किया गया है. इसी शोक के कारण वे अगले कुछ दिनों तक किसी भी सरकारी, सार्वजनिक या सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे. 

नहीं जाएंगे झंडावंदन करने
हमेशा सक्रिय रहने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बार न तो धार की भोजशाला में कमान संभालेंगे और न ही गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने जाएंगे. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मंत्रियों की ध्वजारोहण सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं है. उनके प्रभार वाले जिलों, धार और सतना में कलेक्टर झंडा फहराएंगे. इस दौरान उनके पहले से तय सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं. 

पहले भी थे अवकाश पर
गौरतलब है कि दो साल पहले भी कैलाश विजयवर्गीय की नाक की सर्जरी हुई थी, तब वे सात दिनों के अवकाश पर रहे थे. उस समय उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की थी. इस बार भी उन्होंने अवकाश की पुष्टि की है, लेकिन वजह कार्यालय द्वारा जारी पत्र से स्पष्ट हुई है.

mp newsmp latest newsRepublic Day

