Rajya Sabha Chunav 2026: एमपी में तीसरा उम्मदीवार उतारेगी बीजेपी? मंत्री के बयान से बढ़ा सियासी पारा

MP Rajya Sabha Elections 2026: एमपी में राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने सियासी गर्मी और बढ़ा दी है. बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों की घोषणा की है. इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल के नामों पर मुहर लगाई गई है. प्रदेश में विधायकों के आंकड़ों के हिसाब से इन दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है. लेकिन तीसरी सीट पर पेंच फंसता नजर आ रहा है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी तीसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है. हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल तीन सीटें खाली हो रही हैं. वहीं दो सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर लंबे समय बाद किसी महिला को प्रत्याशी बनाया है. लेकिन इस तीसरी सीट को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद हलचल और तेज हो गई है.

क्या बोले हेमंत खंडेलवाल?

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दोनों उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं. उनके नामों पर मुहर लगाने के लिए वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दे, तो हम उसे भी जिताने की कोशिश करेंगे. इस बयान के बाद से एमपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है. हालांकि, तीसरे उम्मीदवार के सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अभी केवल दो सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. उन्होंने बताया कि एमपी में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा. इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है.

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