Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3238577
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

Rajya Sabha Chunav 2026: एमपी में तीसरा उम्मदीवार उतारेगी बीजेपी? मंत्री के बयान से बढ़ा सियासी पारा

Kailash Vijayvargiya Statement: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है. वहीं एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद से एक फिर से एमपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है.

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 05, 2026, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kailash Vijayvargiya Statement
Kailash Vijayvargiya Statement

MP Rajya Sabha Elections 2026: एमपी में राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने सियासी गर्मी और बढ़ा दी है. बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों की घोषणा की है. इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल के नामों पर मुहर लगाई गई है. प्रदेश में विधायकों के आंकड़ों के हिसाब से इन दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है. लेकिन तीसरी सीट पर पेंच फंसता नजर आ रहा है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी तीसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है. हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल तीन सीटें खाली हो रही हैं. वहीं दो सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर लंबे समय बाद किसी महिला को प्रत्याशी बनाया है. लेकिन इस तीसरी सीट को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद हलचल और तेज हो गई है.

क्या बोले हेमंत खंडेलवाल?
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दोनों उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं. उनके नामों पर मुहर लगाने के लिए वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दे, तो हम उसे भी जिताने की कोशिश करेंगे. इस बयान के बाद से एमपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है. हालांकि, तीसरे उम्मीदवार के सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अभी केवल दो सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. उन्होंने बताया कि एमपी में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा. इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ABVP से राज्यसभा तक...जानिए कौन हैं रजनीश अग्रवाल, जिन्हें BJP ने बनाया है अपना उम्मीदवार
ये भी पढ़ेंः बूथ एजेंट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक, ऐसा रहा पंजाब के तरुण चुग राजनीतिक सफर

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rajya Sabha Elections 2026

Trending news

Rajya Sabha Elections 2026
एमपी में तीसरा उम्मदीवार उतारेगी बीजेपी? मंत्री के बयान से बढ़ा सियासी पारा
tikamgarh news
छात्र को निर्वस्त्र कर मुर्गा बनाने और ब्लैकमेल करने वाले बदमाश पर FIR दर्ज
MP Waqf Board
उम्मीद पोर्टल पर 100% संपत्तियां रजिस्टर, 371 प्रॉपर्टीज क्यों छूट गई? जानिए डिटेल
Latest Ujjain News
कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार
indore news
इंदौर के त्योहार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, CYC बना 'लिटचौक' का ग्लोबल पार्टनर
Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन
Bhopal Twisha Death Case Updates
Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया आवेदन
MP Breaking News LIVE
MP Live: एमपी वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज, सड़क हादसे में 6 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें
PM Modi mp visit
मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात...
NEET case
NEET छात्रा आकांक्षा के परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर की बात, जानिए क्या कहा?