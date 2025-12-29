फर्जीवाड़ा या बड़ी साजिश? इंदौर से 17 बांग्लादेशी मजदूर गिरफ्तार, इलाके में मचा हड़कंप

Indore News: इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बीजेपी कार्यकर्ता एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले 17 मजदूरों को थाने लेकर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि ये सभी मजदूर बांग्लादेशी हो सकते हैं और अवैध रूप से यहां रह रहे हैं. मामला सामने आते ही पुलिस ने मजदूरों को थाने में बैठाकर पूछताछ शुरू कर दी. स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर सिलाई कारखाने में लंबे समय से काम कर रहे थे. बीजेपी कार्यकर्ताओं को शक था कि मजदूरों के पहचान पत्र फर्जी हो सकते हैं. इसी आधार पर उन्हें थाने लाया गया. मल्हारगंज थाने में पुलिस ने सभी मजदूरों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू की. पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं फर्जी पहचान पत्र के जरिए ये लोग यहां रह तो नहीं रहे थे.

ठेकेदार की लापरवाही

वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह बैस ने ZEE NEWS से कहा कि मजदूरों के आधार कार्ड की जांच में कई खामियां सामने आई हैं. कुछ आधार कार्ड में ओटीपी तो आया, लेकिन बाकी के दस्तावेज अपडेट नहीं मिले. मोबाइल नंबर भी बंद बताए जा रहे हैं. उनका आरोप है कि ये लोग करीब पांच साल से यहां काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने इसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी, जो गंभीर लापरवाही है.

छानबीन में जुटी पुलिस

इस मामले पर ZEE News की टीम ने मल्हारगंज थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह कुशवाह से बात की, तो उन्होंने बताया कि मजदूरों के पास जो आधार कार्ड मिले हैं, वे पश्चिम बंगाल के पते के हैं. मजदूर खुद को भी पश्चिम बंगाल का निवासी बता रहे हैं. पुलिस सभी दस्तावेजों को सत्यापन के लिए भेज रही है. साथ ही जिस ठेकेदार के यहां ये मजदूर काम कर रहे थे, उस पर भी थाने को सूचना न देने को लेकर कार्रवाई की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

