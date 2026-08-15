/5 गोलियां लगी...फिर भी नहीं रुके कदम, युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक को चटाई धूल, महावीर चक्र विजेता बोले-मौका मिले तो अलग ढंग से दुश्मनों को मारूंगा

पिता से प्ररित होकर सेना में हुए भर्ती

राजस्थान के सीकर जिले की नीमकाथाना तहसील के एक गांव में जाट परिवार में दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ.उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा रहे. 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थीं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी. अपने पिता से प्रेरित दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे. इनकी पूरी ड्यूटी के दौरान के कई किस्से खास हैं. बताया जाता हे कि एक बार जब वह अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में पुल के नीचे से लिट्टे के कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हेंड ग्रेनेड फेंका तो दिगेंद्र सिंह ने उसी ग्रेनेड को कैच किया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया था.