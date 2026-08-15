/5 गोलियां लगी...फिर भी नहीं रुके कदम, युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक को चटाई धूल, महावीर चक्र विजेता बोले-मौका मिले तो अलग ढंग से दुश्मनों को मारूंगा

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कारगिल हीरो के नाम से विख्यात नायक दिगेंद्र कुमार की कहानी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है, उन्होंने 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर न केवल देश को बड़ी कामयाबी दिलाई, बल्कि पांच गोलियां लगने के बावजूद पाकिस्तानी मेजर की गर्दन काटते हुए कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराया. कोबरा के नाम से जाने जाने वाले महावीर चक्र से सम्मानित पूर्व भारतीय फौजी दिगेंद्र कुमार देश के वह जाबाज नायक है जिन्हें 30 साल की उम्र में तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन ने देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवॉर्ड महावीर चक्र से नवाजा बताया जाता है. कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया.
पिता से प्ररित होकर सेना में हुए भर्ती
राजस्थान के सीकर जिले की नीमकाथाना तहसील के एक गांव में जाट परिवार में दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ.उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा रहे. 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थीं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी. अपने पिता से प्रेरित दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे. इनकी पूरी ड्यूटी के दौरान के कई किस्से खास हैं. बताया जाता हे कि एक बार जब वह अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में पुल के नीचे से लिट्टे के कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हेंड ग्रेनेड फेंका तो दिगेंद्र सिंह ने उसी ग्रेनेड को कैच किया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया था.
वीरता और शौर्य के लिए सेना मेडल से सम्मानित किए गए
वहीं उन्हें कश्मीर के कुपवाड़ा में भी भेजा गया, जहां दिगेंद्र सिंह ने आंतकियों का काम तमाम करना जारी रखा. उन्होंने एरिया कमांडर आतंकी मजीद खान का खात्मा किया. अपनी वीरता और शौर्य के लिए सेना मेडल से सम्मानित किए गए.
हजरतबल दरगाह को आंतकियों के चंगुल से आाजद कराया
इसके तकरीबन सालभर बाद ही 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरतबल दरगाह को आंतकियों के चंगुल से आाजद कराने में अहम भूमिका निभाई थी. 1999 तक नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा सेना के बेहतरीन कमांडों में गिने जाने गए. इसी दौरान इसी वर्ष 13 जून के दिन जो हुआ उसने दिगेंद्र कुमार को जीते जी अमर कर दिया. उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तोलोलिंग की चोटी और पोस्ट जीता बल्कि उस पर तिरंगा फहराकर हिंदुस्तान को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण कामयाबी दिलाई. इस अभियान के दौरान उन्हें पांच गोलियां लगीं, लेकिन वे न रुके, न थके, न अटके, न भटके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए. उनकी राह में जो भी आया, उसका फुर्ती के साथ खात्मा करते गए.
दुश्मन का आखिरी बंकर दिगेंद्र कुमार ने उड़ाया
बताया जाता है की कारगिल युद्ध छिड़ने के बाद दिगेंद्र की यूनिट 2 राजपूताना राइफल्स को 24 घंटें में कुपवाड़ा से पहुंचने और अगले 24 घंटे में जंगी मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहने का निर्देश मिला था. तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने तैयारी बैठक ली. इसमें दिगेंद्र कुमार ने उन्हें तोलोलिंग चोटी पर चढ़ाई की अपनी योजना समझाई. जनरल मलिक के निर्देशानुसार नायक दिगेंद्र को घातक टीम का कमांडर बनाया गया और उनके कमांडिंग ऑफिसर मेजर विवेक गुप्ता को बनाए गए. रात के सन्नाटे में 12 जून की रात को चढ़ाई पूरी की. पाकिस्तानी सेना ने वहां 11 बंकर बना रखे थे. पहला और आखिरी बंकर दिगेंद्र कुमार ने उड़ाया.
बंकर उड़ाने के लिए रात के अंधेरे में दुश्मन के बंकर में घुस गए थे दिगेंद्र
ऐसा करके दिगेंद्र और उनकी टीम ने पूरे 11 बंकर तबाह कर दिए थे. इस बीच, सुबह चार बजे उनके आखिरी साथी सरदार सुमेर सिंह राठौड़ को भी गोली लग चुकी थी. फिर उसकी एलएमजी लेकर दिगेंद्र पहाड़ी की ओर आगे बढ़े, तब उन्हें रास्ते में पाकिस्तानी सेना का मेजर दिखाई दिया. जिससे लड़ते लड़ते जंग में उन्होंने गर्दन उखाड़ दी. सवेरा होने वाला था, 13 जून, 1999 को सुबह तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराने लगा था.
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