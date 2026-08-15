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5 गोलियां लगी...फिर भी नहीं रुके कदम, युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक को चटाई धूल, महावीर चक्र विजेता बोले-मौका मिले तो अलग ढंग से दुश्मनों को मारूंगा

आजादी के इस महापर्व पर आपको एक ऐसे भारतीय सेना के पूर्व फौजी से रुबरु करा रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ कारगिल युद्ध लड़ा, बल्कि कारगिल में दुश्मनों को धूल चटा दी और 40 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया. कोबरा के नाम से प्रसिद्ध महावीर चक्र से सम्मानित दिगेंद्र सिंह से ZEE संवाददाता यत्नेश सेन ने खास बातचीत की. दिगेंद्र सिंह ने कारगिल युद्ध और अपने सैन्य जीवन से जुड़े कई दौर साझा किए तो साथ ही कहा कि अगर अब फिर मुझे मौका मिले तो में अब अलग ढंग से दुश्मनों को मारूंगा!

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:03 AM IST
5 गोलियां लगी...फिर भी नहीं रुके कदम, युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक को चटाई धूल, महावीर चक्र विजेता बोले-मौका मिले तो अलग ढंग से दुश्मनों को मारूंगा

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Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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