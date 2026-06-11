खजराना गणेश मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प, नए रूप में दर्शन देंगे बप्पा!

मंदिर के गर्भगृह का बदलेगा स्वरूप

इस योजना के तहत सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे को चौड़ा करने का होगा. इसके लिए गर्भगृह के दरवाजों पर लगी करीब 150 किलो चांदी को सुरक्षित निकालकर रख लिया गया है, जिसे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नए सिरे से गेट पर वापस चढ़ाया जाएगा. मंदिर के इस कायाकल्प के पहले चरण में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. देश के अन्य बड़े और वीआईपी मंदिरों की तर्ज पर गर्भगृह के सामने बने मुख्य मंडप को थोड़ा नीचे किया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि पीछे की कतार में खड़े भक्त अब सीधे भगवान के दर्शन कर सकेंगे.