खजराना गणेश मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प, नए रूप में दर्शन देंगे बप्पा!

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Khajrana Ganesh Mandir-इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में आने वाले समय में भक्तों को एक बड़ा और भव्य बदलाव देखने को मिलेगा. गणेश उत्सव, बुधवार और त्योहारों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने इसके कायाकल्प की तैयारी पूरी कर ली है. इस मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के आसानी से अब बप्पा के दर्शन करवाना है.
मंदिर के गर्भगृह का बदलेगा स्वरूप
इस योजना के तहत सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे को चौड़ा करने का होगा. इसके लिए गर्भगृह के दरवाजों पर लगी करीब 150 किलो चांदी को सुरक्षित निकालकर रख लिया गया है, जिसे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नए सिरे से गेट पर वापस चढ़ाया जाएगा. मंदिर के इस कायाकल्प के पहले चरण में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. देश के अन्य बड़े और वीआईपी मंदिरों की तर्ज पर गर्भगृह के सामने बने मुख्य मंडप को थोड़ा नीचे किया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि पीछे की कतार में खड़े भक्त अब सीधे भगवान के दर्शन कर सकेंगे.
मास्टर प्लान किया गया तैयार
इस पूरे प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन इंदौर के SGSITS कॉलेज की मदद ले रहा है. कॉलेज के विशेषज्ञों ने मंदिर का बारीकी से अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भक्तों की भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए और दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए क्या-क्या बदलाव जरूरी हैं. इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर जिला कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर की देखरेख में एक मजबूत मास्टर प्लान तैयार किया गया है.
बंद नहीं होंगे दर्शन
सबसे अच्छी बात यह है कि निर्माण कार्य के दौरान भी भक्तों के दर्शन बंद नहीं होंगे. इसके लिए गर्भगृह में एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगाई गई है, ताकि काम के दौरान उड़ने वाली धूल-मिट्टी अंदर भगवान की प्रतिमा तक न पहुंचे और बाहर से भक्त आसानी से दर्शन भी कर सकें.
वाहन पूजा की भी होगी व्यवस्था
इसके अलावा, इंदौरवासियों की आस्था को देखते हुए मास्टर प्लान में बड़ा बदलाव किया गया है. शहर में लोग जब भी ना वाहन खरीदते हैं, तो पूजा के लिए सबसे पहले खजराना मंदिर आते हैं. अब तक यह पूजा पार्किंग में होती थी, लेकिन अब नए वाहनों के पूजन के लिए मंदिर परिसर में एक अलग और विशेष जगह बनाई जाएगी. साथ ही, प्रसाद की दुकानों के ऊपर भी शेड लगाया जाएगा ताकि भक्तों को धूप और बारिश से बचाया जा सके.
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