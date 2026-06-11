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खजराना गणेश मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प, नए रूप में दर्शन देंगे बप्पा!

Indore News-इंदौर का खजाराना गणेश मंदिर जल्द ही भक्तों को नए रूप में नजर आएगा. मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या और आयोजनों को देखते हुए कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. मंदिर का व्यापक रूप से कायाकल्प किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही काम शुरू करने की तैयारी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 11, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:33 PM IST
खजराना गणेश मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प, नए रूप में दर्शन देंगे बप्पा!

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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