/इंदौर में 6 साल से अस्पताल का अता-पता नहीं, लेकिन 87 लोगों का स्टाफ है तैनात! डिप्टी CM बोले- जमीन ढूंढ रहे हैं

अस्पताल नहीं फिर भी पोस्टिंग

23 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को मंजूरी दी थी. अस्पताल के लिए 87 पद मंजूर किए गए थे, जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी शामिल थे. लेकिन छह साल बाद भी अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे निर्माण कार्य कभी शुरू ही नहीं हो सका. इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल की इमारत न होने के बावजूद, इसके नाम पर स्टाफ की पोस्टिंग और तबादले होते रहे हैं. 15 जून 2026 को सिविल हॉस्पिटल खजराना में एक लैब टेक्नीशियन की भी तैनाती की गई थी. बिल्डिंग न होने के कारण मंजूर किए गए स्टाफ के सदस्य अभी दूसरे सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं.