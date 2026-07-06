/इंदौर में 6 साल से अस्पताल का अता-पता नहीं, लेकिन 87 लोगों का स्टाफ है तैनात! डिप्टी CM बोले- जमीन ढूंढ रहे हैं

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इंदौर के खजराना इलाके के लिए छह साल पहले जिस 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की घोषणा की गई थी, वह आज भी सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अस्पताल की कोई इमारत तक नहीं है, उसके लिए 87 पद कैसे मंजूर किए गए और लगातार तबादले और पोस्टिंग कैसे होती रहीं? जी मीडिया ने इस मामले की पड़ताल की और स्थिति के कई पहलुओं का पता लगाया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
अस्पताल नहीं फिर भी पोस्टिंग
23 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को मंजूरी दी थी. अस्पताल के लिए 87 पद मंजूर किए गए थे, जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी शामिल थे. लेकिन छह साल बाद भी अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे निर्माण कार्य कभी शुरू ही नहीं हो सका. इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल की इमारत न होने के बावजूद, इसके नाम पर स्टाफ की पोस्टिंग और तबादले होते रहे हैं. 15 जून 2026 को सिविल हॉस्पिटल खजराना में एक लैब टेक्नीशियन की भी तैनाती की गई थी. बिल्डिंग न होने के कारण मंजूर किए गए स्टाफ के सदस्य अभी दूसरे सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं.
छह साल से जमीन का इंतजार
खजराना, मूसाखेड़ी, तेजाजी नगर, बिचौली हप्सी और आस-पास के इलाकों में रहने वाली तीन लाख से ज़्यादा आबादी सरकारी हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए अभी भी MY हॉस्पिटल, MTH और ज़िला अस्पताल पर निर्भर है. अगर अस्पताल समय पर बन गया होता, तो इन मौजूदा सुविधाओं पर मरीजों का बोझ काफी कम हो सकता था. हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जमीन उपलब्ध कराने के बारे में प्रशासन से कई बार बातचीत की, लेकिन जमीन का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है. CMHO ने अब कहा है कि जमीन तो आवंटित कर दी गई है, लेकिन उसका कब्जा नहीं सौंपा गया है. इस वजह से अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सका.
डिप्टी CM बोले- जमीन ढूंढ रहे हैं
वहीं इस मामले पर बात करते हुए डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि यह सुविधा असल में एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PSC) थी, जिसे 50-बिस्तर वाले सिविल हॉस्पिटल में बदला जाना था. लेकिन सही जमीन न मिल पाने के कारण कंस्ट्रक्शन का काम आगे नहीं बढ़ सका. हालांकि पोर्टल पर मंजूर किए गए पद दिख रहे हैं, लेकिन CMHO के पास पैरामेडिकल स्टाफ को पास के संजीवनी क्लीनिक में अटैच करने का अधिकार है. 50-बिस्तर वाले हॉस्पिटल के लिए जल्द से जल्द सही जगह खोजने की कोशिशें चल रही हैं, और स्टाफ मेंबर्स को इंदौर शहर में दूसरी जगहों पर खाली पदों को भरने के लिए एडजस्ट किया गया है.
कांग्रेस ने कहा ये घोटाला है
इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह एक घोटाला है और इसकी उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान सदन में यह मुद्दा उठाने की योजना बना रही है. यह वाकई अजीब बात है कि ऐसे अस्पताल में कर्मचारियों को तैनात किया गया और उनका तबादला भी किया गया, जो अभी तक बना ही नहीं है.
लाखों लोग कर रहे अस्पताल का इंतजार
अब सवाल यह उठता है कि अगर अस्पताल की इमारत और जमीन ही नहीं है, तो पिछले छह सालों से इसके नाम पर ट्रांसफर और पोस्टिंग किस आधार पर की गई हैं? इस बीच खजराना और आस-पास के इलाकों में लाखों लोग अभी भी एक आधुनिक सरकारी अस्पताल का इंतजार कर रहे हैं.
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