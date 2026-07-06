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इंदौर में 6 साल से अस्पताल का अता-पता नहीं, लेकिन 87 लोगों का स्टाफ है तैनात! डिप्टी CM बोले- जमीन ढूंढ रहे हैं

Indore News: इंदौर में साल 2020 में मंजूर किए गए 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का निर्माण छह साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है. 87 पद मंजूर किए गए और स्टाफ के तबादले व पोस्टिंग का काम चलता रहा, लेकिन इसके लिए जरूरी जमीन और इमारत का इंतजाम नहीं हो सका.

Written ByYatnesh SenEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 06, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:10 PM IST
इंदौर में 6 साल से अस्पताल का अता-पता नहीं, लेकिन 87 लोगों का स्टाफ है तैनात! डिप्टी CM बोले- जमीन ढूंढ रहे हैं
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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