Indore Kinnar Case: किन्नर विवाद मामले में आरोपी राजा गिरफ्तार! 24 किन्नरों के साथ किया था उत्पीड़न

Indore Kinnar Case Update: इंदौर पुलिस ने किन्नर समाज से जुड़े विवादित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी राजा हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर में अपने बहनोई के घर छिपा हुआ था. पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:23 PM IST
किन्नर विवाद मामले में आरोपी राजा गिरफ्तार!
Indore Kinnar Controversy: इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. किन्नर समाज से जुड़े विवादित प्रकरण में फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी राजा हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला कुछ दिनों पहले का है, जब समाज के कुछ लोगों द्वारा झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को फिनाइल पिलाने और मारपीट करने की घटना सामने आई थी. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. घटना के बाद से ही आरोपी फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत थी.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों में से एक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि बाकी तीन आरोपी राजा हाशमी, अक्षय कुमायूं और पंकज जैन फरार थे. तीनों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखने की घोषणा की गई थी. इस बीच, तकनीकी जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को राजा हाशमी की लोकेशन गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर में मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और आरोपी को उसके बहनोई के घर से गिरफ्तार कर लिया.

अन्य आरोपियों की तलाश
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर इंदौर लाया गया, जहां पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की है ताकि पूरे मामले की विस्तृत पूछताछ की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार चल रहे अन्य दो आरोपी अक्षय कुमायूं और पंकज जैन की तलाश जारी है और जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का दावा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
(रिपोर्टः कुल्दीप नागेश्वर, इंदौर)

