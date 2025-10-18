Advertisement
इंदौर किन्नर विवाद में नया मोड़! जल्द गठित हो सकती है नई SIT, महामंडलेश्वर बोले- मुझे बदनाम करने की साजिश

Indore Kinnar News: इंदौर में किन्नर समाज से जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है. वहीं महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने सपना और उनके वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:58 PM IST
इंदौर किन्नर विवाद में नया मोड़!
Indore Kinnar Controversy:  इंदौर में किन्नर समाज से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. किन्नर सपना को दूसरे दिन भी जेल में ही रहना पड़ा. मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है और अब यह भोपाल तक पहुंच गया है. प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया है. चर्चा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए नई एसआईटी गठित की जा सकती है. विवाद की जड़ पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में हुई घटना है, जब बुधवार को 24 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया था. जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई. सभी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

एमवाय अस्पताल के बाहर चार किन्नरों ने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बोतलें छीनकर स्थिति को नियंत्रित किया. यह घटना समाज में गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि पूरे किन्नर समाज और उनके अधिकारों से जुड़ा विवाद बन गया है.

वकील पर लगाए गंभीर आरोप
इस बीच शुक्रवार को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलने पहुंचे. उन्होंने सपना और उनके वकील सचिन सोनकर पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दोनों मिलकर उन्हें और उनके अनुयायियों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं. प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्क है और स्थिति की पूरी पड़ताल कर रहा है, ताकि समाज में शांति और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

ये भी पढ़ेंः इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पिया जहर, कई की हालत गंभीर, आपसी विवाद बताई जा रही वजह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

