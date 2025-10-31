Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2982663
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

‘दुष्कर्मियों को फांसी दो…’ इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा, मोमबत्तियां जलाकर सड़कों पर किया प्रदर्शन

Indore Transgender Case: इंदौर में किन्नर समुदाय ने दुष्कर्म मामले के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मोमबत्ती रैली निकाली. किन्नरों ने राजा हाशमी, समीर और सपना हाजी पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा
इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा

Kinnar protest Indore: इंदौर में शुक्रवार को किन्नर समुदाय ने दुष्कर्म के एक मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में किन्नर गांधी हाल से रीगल चौराहे तक शांतिपूर्ण मोमबत्ती रैली निकालते नजर आए. सभी किन्नर सफेद साड़ी पहनकर दोषियों को फांसी दो के नारे लगा रहे थे. इस दौरान उन्होंने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न्याय की मांग की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की. प्रदर्शन में शामिल किन्नरों ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी.

प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से मांग की कि मुख्य आरोपी राजा हाशमी, उसके भाई समीर और सपना हाजी पर कठोर कार्रवाई की जाए. किन्नरों का कहना था कि समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो महिलाओं या किसी व्यक्ति की अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे. प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की तैनाती रही ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

किन्नरों की प्रशासन से मांग
मिली जानकारी के मुताबिक, हिरा नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने राजा हाशमी और उसके भाई समीर के खिलाफ दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है. जांच में सपना हाजी का नाम भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि सपना हाजी के डेरे पर कई अवैध गतिविधियों की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रशासन डेरे पर अतिक्रमण की कार्रवाई करे और जांच को तेज करे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों पर कार्रवाई हो
प्रदर्शन के दौरान किन्नरों ने कहा कि दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात के आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में इस तरह के अपराध दोबारा न हों. प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन समुदाय ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे. किन्नर समुदाय की प्रतिनिधि नेहा कुंवर ने कहा, “हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, ताकि किसी और को यह पीड़ा न झेलनी पड़े.”

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore kinnar protest

Trending news

indore kinnar protest
‘दुष्कर्मियों को फांसी दो…’ इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन
narmada parikrama
बड़वानी: बस पलटने से महिला की मौत, नर्मदा परिक्रमा पर जा रहे 30 श्रद्धालु घायल
MPPSC News
'पैसे दो - नौकरी लो' वाले गिरोह से रहें सावधान! अब इस ईमेल पर करें सीधी शिकायत
raipur news
महिला संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कथा वाचक; गुस्साई भीड़ ने की जमकर पिटाई
chhindwara syrup case
89 रुपए के कफ सिरप में 54 रुपए कमीशन, बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा
mp attendance
अब चेहरे से लगेगी हाजिरी! एमपी के सभी नगर निकायों में शुरू होगा फेस बेस्ड सिस्टम
dev uthani ekadashi
‘बाल विवाह मुक्त एमपी’ की ओर बड़ा कदम! देव उठनी पर प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू
child marriage
MP में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, नियम तोड़ने पर होगी सख्त सजा
balaghat news
घर से निकलते समय भूलकर भी न करें ये गलती! एमपी में यहां 1 नवंबर से खास नियम लागू
bhopal crime news
भोपाल में गोलीबारी से दहशत, कारोबारी सादिक खान घायल, आरोपी नशा डेंजर गिरफ्तार