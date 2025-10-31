‘दुष्कर्मियों को फांसी दो…’ इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा, मोमबत्तियां जलाकर सड़कों पर किया प्रदर्शन

Kinnar protest Indore: इंदौर में शुक्रवार को किन्नर समुदाय ने दुष्कर्म के एक मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में किन्नर गांधी हाल से रीगल चौराहे तक शांतिपूर्ण मोमबत्ती रैली निकालते नजर आए. सभी किन्नर सफेद साड़ी पहनकर दोषियों को फांसी दो के नारे लगा रहे थे. इस दौरान उन्होंने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न्याय की मांग की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की. प्रदर्शन में शामिल किन्नरों ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी.

प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से मांग की कि मुख्य आरोपी राजा हाशमी, उसके भाई समीर और सपना हाजी पर कठोर कार्रवाई की जाए. किन्नरों का कहना था कि समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो महिलाओं या किसी व्यक्ति की अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे. प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की तैनाती रही ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

किन्नरों की प्रशासन से मांग

मिली जानकारी के मुताबिक, हिरा नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने राजा हाशमी और उसके भाई समीर के खिलाफ दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है. जांच में सपना हाजी का नाम भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि सपना हाजी के डेरे पर कई अवैध गतिविधियों की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रशासन डेरे पर अतिक्रमण की कार्रवाई करे और जांच को तेज करे.

आरोपियों पर कार्रवाई हो

प्रदर्शन के दौरान किन्नरों ने कहा कि दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात के आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में इस तरह के अपराध दोबारा न हों. प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन समुदाय ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे. किन्नर समुदाय की प्रतिनिधि नेहा कुंवर ने कहा, “हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, ताकि किसी और को यह पीड़ा न झेलनी पड़े.”

