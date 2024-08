KRK की नई धौंस! मनोज बाजपेयी को दी गाली, कोर्ट के नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर कर कहा- 'तेरा बाप हूं मैं…

Manoj Bajpayee and KRK in Indore Court: फिल्म क्रिटिक केआरके (कमाल राशिद खान) अक्सर अपने विवादों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं. आए दिन वो किसी न किसी एक्टर को लेकर पोस्ट करते रहते हैं. अब उन्होंने एक्टर मनोज बाजपेयी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टर को गाली दी और अभद्र कमेंट किए. पोस्ट के साथ केआरके ने इंदौर कोर्ट का नोटिस भी अटैच किया है, जो इंदौर जिला कोर्ट ने 30 मई 2024 को जारी किया था, जिसमें उन्हें 24 जुलाई 2024 को पेश होने के लिए कहा गया था. लेकिन केआरके कोर्ट में पेश नहीं हुए. क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं.

ये है पूरा मामला

यह मामला 2021 का है, जब केआरके ने मनोज बाजपेयी को लेकर कुछ ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने एक्टर के खिलाफ बेहद अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. जिसके बाद एक्टर मनोज बाजपेयी ने इंदौर में केआरके के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.

KRK ने एक्टर मनोज बाजपेयी को दी गालियां

बता दें कि इंदौर कोर्ट ने 2021 से चल रहे केस को लेकर केआरके को 30 मई 2024 को नोटिस जारी किया था. जिसमें उन्होंने केआरके को 24 जुलाई 2024 को कोर्ट में पेश होने को कहा था. लेकिन केआरके पेश नहीं हुए. केआरके ने कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के दस्तावेज की कॉपी एक्स पोस्ट पर शेयर की और साथ ही लिखा कि 'उखाड़ क्या उखाड़ना है, तेरा बाप हूं मैं'. मनोज बाजपेयी और KRK के बीच का यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है.

4 सितंबर को सुनवाई

ये केस लगातार खिंचता जा रहा है क्योंकि कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है. सबसे पहले 24 जुलाई की तारीख दी गई. जिसके बाद 6 बार और तारीख आगे बढ़ाई गई. जिसमें 30 जुलाई, फिर 5 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 20 अगस्त और 27 अगस्त की तारीख दी गई. लेकिन अब मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 4 सितंबर तय की गई है. मामले की सुनवाई कर रहे जज के छुट्टी पर होने की वजह से केस लगातार टलता जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केआरके के इस पोस्ट ने फिर से मामले को तूल दे दिया है. क्योंकि मनोज बाजपेयी ने केआरके के खिलाफ ऐसी ही आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया था.

Manoj Bajpayee is living in Mumbai but he went to Indore to file a defamation case against me, which is going on in the court. This man is so obsessed with me that again, he went all the way to Indore to file another defamation case against me. So he fully deserves Maa-Behen Ki.

— KRK (@kamaalrkhan) August 27, 2024