चलती बाइक पर कूदा तेंदुआ, बाइक छोड़कर भागा डिलीवरी बॉय, VIDEO देख यकीन नहीं होगा

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इंदौर के बिचोली मर्दाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली तेंदुआ रिहायशी इलाके की सड़क पर खुलेआम घूमते और हमला करते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर बाइक चला रहे एक डिलीवरी बॉय पर अचानक एक तेंदुआ हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच भारी दहशत पैदा कर दी है, जिसके कारण लोगों ने डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है.
देखें तेंदुए के हमले का खौफनाक वीडियो
इस घटना के दौरान एक युवक (डिलीवरी बॉय) अपनी मोटरसाइकिल से उस इलाके से गुजर रहा था, तभी झाड़ियों या अंधेरे से अचानक एक तेंदुआ निकला और उस पर झपट पड़ा. रोंगटे खड़े कर देने वाली यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.
इंदौर ब्रेकिंग
इंदौर
बिचोली मर्दाना गांव में तेंदुए के घुसा
बाइक सवार पर किया हमला,
पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंचे...
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तेंदुए के हमले का नज़ारा...
तेंदुए को पकड़ने का प्रयास जारी pic.twitter.com/FnDa0wA6Yw
— sunita dhangar (@dhangarranglal2) July 8, 2026
बाइक छोड़कर जान बचाकर भागा डिलीवरी बॉय
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बाइक सवार युवक तेंदुए के पास पहुंचता है, तेंदुआ उस पर झपट पड़ता है. युवक तुरंत बाइक रोकता है, उसे वहीं छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भाग जाता है. उसकी बाइक सड़क पर गिर जाती है, जबकि तेंदुआ कुछ देर तक उस इलाके में घूमता हुआ दिखाई देता है. गनीमत रही कि हमले में युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई.
इलाके में दहशत का माहौल
यह घटना इंदौर के बिचोली मर्दाना इलाके में हुई, जहां लोग तेंदुए के डर से जी रहे हैं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और ग्रामीणों ने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया है. सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और तेंदुए की तलाश शुरू की. घटना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीमों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया.
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