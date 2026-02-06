Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3099818
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

MP Breaking News LIVE: एमपी में कल से गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 6 फरवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी आपको Zee mpcg पर मिलेगी. 6 फरवरी के दिन क्या कुछ खास रहा, इसके लिए नीचे ब्लॉग से गुजरे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP Live News: मध्य प्रदेश में आज से उज्जैन में शिवनवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, जिसके तहत बाबा महाकाल मंदिर में कई आयोजन होंगे. वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड की वापसी हो गई है और ठंड तेज पड़ना शुरू हो गया है.  मध्य प्रदेश के हर छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक की दिनभर की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे. जानकारी के लिए Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के इस ब्लॉग को पढ़िए. 

Add Zee News as a Preferred Source
06 February 2026
19:04 PM

लहसुन के खेत में अफीम की खेती
उज्जैन - थाना माकड़ोन पुलिस ने लहसुन की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खेत से 1300 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 60 हजार रुपये बताई जा रही है.

18:00 PM

बुजुर्ग महिला जिंदा जली

पन्ना में बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई, वहीं महिला के पति गंभीर रूप से झुलस गए. दंपती खेत में बने अपने मकान में सो रहे थे, इसी दौरान आग लग गई. सूखे घास-फूस और लकड़ी के सामान के कारण आग तेजी से फैल गई. जिस वजह से दंपती को संभलने का मौका भी नहीं मिला. महिला के बेटे ने किसी साजिश की आशंका जताई है.

 

15:56 PM

ऑनलाइन गेम की लत में चोरी

पन्ना में ऑनलाइन गेम की लत के चलते लाखों रुपए की कर्ज में डूबे इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी इंजीनियर ने लाखों रुपए का रेलवे का सामान चोरी कर बेच दिया. पुलिस ने आरोपी इंजीनियर के साथ सामान खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है. 

14:57 PM

गेहूं खरीदी की प्रक्रिया कल से शुरू होगी 

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया कल से यानि 7 फरवरी से शुरू होने वाली है. जिसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, इसकी जानकारी जारी हो गई है. 

12:44 PM

सोने-चांदी के दामों में आज फिर बड़ा बदलाव 

सोने और चांदी के दामों में आज फिर बदलाव हुआ है, जहां सोने के दाम गिरे हैं, जबकि चांदी के दामों में भी गिरावट आई है. सोने और चांदी के दामों में दो दिनों से लगातार बदलाव दिख रहा है. चांदी आज के दिन 20000 तक गिरी है. 

12:42 PM

MP के इस गांव के दूल्हे ने रचा इतिहास

दमोह जिले में एक दूल्हा हाथ में संविधान की किताब लेकर घोड़ी पर चढ़ा और फिर वह घोड़ी पर बैठकर गांव में घूमा.

12:41 PM

एमपी में स्पेशल ट्रेनें 

मध्य प्रदेश में होली के मौके पर भारतीय रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. जिसमें रीवा और भोपाल के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है.

10:43 AM

महाकाल मंदिर में शिवनवरात्रि पर्व 

उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में आज से शिवनवरात्रि पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जहां 15 फरवरी यानि शिवरात्रि तक कई आयोजन होंगे. इस दौरान पूजन के साथ विशेष अनुष्ठान भी किया जाएगा. उज्जैन में यह आयोजन बेहद भव्य होने वाला है.

10:42 AM

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे 

इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे पर अगले महीने से काम शुरू हो सकता है, बताया जा रहा है कि हाईवे की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जहां मार्च के महीने से काम शुरू हो सकता है. 

10:41 AM

मंत्री करण सिंह वर्मा का विवादित बयान 

मंत्री करण सिंह वर्मा ने लाड़ली बहना योजना को लेकर विवादित बयान दिया है, उनका बयान एमपी में राजनीतिक गलियारों में चर्चा में बना हुआ है. 

10:40 AM

मध्य प्रदेश में लौटी ठंड 

मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है. उत्तर भारत से आई ठंडी हवाओं ने प्रदेश का पारा गिरा दिया है, जिससे एमपी में ठंड का दौर लौट आया है. प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है

TAGS

mp breaking newsmp latest news in hindiindore newsbhopal news

Trending news

mp news
शिवपुरी में नशेड़ी पिता की दरिंदगी, अकेली पाकर मासूम बेटी को बनाया हवस का शिकार
mp news
महाकाल मंदिर में हंगामा, मुंबई की महिला श्रद्धालु से गार्ड्स ने की मारपीट, लगाए आरोप
betul news
धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, केंद्रे से 127 क्विंटल धान गायब...
mp news
लहसुन की आड़ में अफीम की खेती, उज्जैन पुलिस ने खेत में दबिश देकर जब्त किए 1300 पौधे
pradhan mantri awas yojana
छत्तीसगढ़ ने PMAY में बनाया रिकॉर्ड, 10 माह में 5 लाख घरों का लक्ष्य पार...
mp news
पन्ना में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग में बुजुर्ग महिला जिंदा जली, पति झुलसा
Mohan Yadav
दालों पर टैक्स हटाने, किसानों को बोनस देने पर विचार... CM मोहन यादव ने किया ऐलान
mp news
बारात के स्वागत में चली गोली, फोटोशूट कर रहे फोटोग्राफर समेत 4 को लगे छर्रे, 2 गंभीर
mp news
ऑनलाइन गेम ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर को बना दिया चोर, कर्ज के चलते लाखों की चोरी की
Chhattisgarh Government
फील्ड विजिट के नाम पर नहीं चलेगी अफसरों की मनमानी! छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त आदेश