MP Breaking News LIVE: एमपी में कल से गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 6 फरवरी की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश में आज से उज्जैन में शिवनवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, जिसके तहत बाबा महाकाल मंदिर में कई आयोजन होंगे. वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड की वापसी हो गई है और ठंड तेज पड़ना शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश के हर छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक की दिनभर की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे. जानकारी के लिए Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के इस ब्लॉग को पढ़िए.

