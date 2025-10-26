सावधान! इंदौर में लोन ऐप फ्रॉड तेजी से बढ़ा; ब्लैकमेल के 50 से अधिक मामले दर्ज

Cyber Fraud Indore: इंदौर में हाल के दिनों में लोन ऐप से जुड़े साइबर फ्रॉड की शिकायतों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने लोन ऐप से लोन लिया था, लेकिन इसके बावजूद उनसे अतिरिक्त पैसों की मांग की जा रही है. अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो उनके फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी जाती है. इस तरह के मामले आम जनता में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है. इसमें बताया गया है कि जब लोगों को तुरंत 2 हजार या 5 हजार रुपये जैसे छोटे लोन की आवश्यकता होती है, तो वे बिना यह देखे कि ऐप को क्या अनुमतियां दी जा रही हैं, जल्दी में लोन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. कई बार ये ऐप नकली होते हैं और साइबर फ्रॉड करने वाले इन्हें तैयार करते हैं. जैसे ही ऐप डाउनलोड होता है, यह आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी और अन्य निजी डेटा तक पहुंच प्राप्त कर लेता है. इसके बाद फ्रॉड करने वाले लोगों से कई गुना अधिक राशि की मांग कर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं.

50 से ज्यादा शिकायतें

जनवरी से अब तक लगभग 50 से अधिक शिकायतें क्राइम ब्रांच में दर्ज हो चुकी हैं. पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी अनुमतियों को ध्यान से जांचें. यदि कोई ऐप अनावश्यक अनुमतियां मांग रहा है, तो उसे डाउनलोड न करें. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा है कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए. (रिपोर्टः कुलदीप नागेश्वर, इंदौर)

