Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2976193
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

सावधान! इंदौर में लोन ऐप फ्रॉड तेजी से बढ़ा; ब्लैकमेल के 50 से अधिक मामले दर्ज

Indore Loan App Fraud: इंदौर में लोन ऐप से जुड़े साइबर फ्रॉड की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं. कई लोगों ने बताया कि छोटे लोन लेने के बाद भी उनसे बड़ी राशि की मांग की जा रही है और उनके फोटो एडिट करके ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 26, 2025, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में लोन ऐप फ्रॉड तेजी से बढ़ा
इंदौर में लोन ऐप फ्रॉड तेजी से बढ़ा

Cyber Fraud Indore: इंदौर में हाल के दिनों में लोन ऐप से जुड़े साइबर फ्रॉड की शिकायतों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने लोन ऐप से लोन लिया था, लेकिन इसके बावजूद उनसे अतिरिक्त पैसों की मांग की जा रही है. अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो उनके फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी जाती है. इस तरह के मामले आम जनता में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है. इसमें बताया गया है कि जब लोगों को तुरंत 2 हजार या 5 हजार रुपये जैसे छोटे लोन की आवश्यकता होती है, तो वे बिना यह देखे कि ऐप को क्या अनुमतियां दी जा रही हैं, जल्दी में लोन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. कई बार ये ऐप नकली होते हैं और साइबर फ्रॉड करने वाले इन्हें तैयार करते हैं. जैसे ही ऐप डाउनलोड होता है, यह आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी और अन्य निजी डेटा तक पहुंच प्राप्त कर लेता है. इसके बाद फ्रॉड करने वाले लोगों से कई गुना अधिक राशि की मांग कर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं.

50 से ज्यादा शिकायतें
जनवरी से अब तक लगभग 50 से अधिक शिकायतें क्राइम ब्रांच में दर्ज हो चुकी हैं. पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी अनुमतियों को ध्यान से जांचें. यदि कोई ऐप अनावश्यक अनुमतियां मांग रहा है, तो उसे डाउनलोड न करें. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा है कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए.  (रिपोर्टः कुलदीप नागेश्वर, इंदौर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore news

Trending news

bhind crime news
भिंड में फिर खौफनाक वारदात! दलित युवक की निर्मम हत्या, इलाके में बढ़ा तनाव
chhattisgarh news
रायपुर में बवाल, VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ी गई, मौके पर पुलिस मौजूद
Bilaspur News
CG PSC की बड़ी लापरवाही! मृतक को दे दी नियुक्ति, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
mp news today
छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों ने फिर डाले हथियार, केरवा डैम में मिली इंजीनियरिंग लाश
chhatarpur news
जीत भगवान के साथ होती है...फिर चर्चा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान
chhattisgarh news
PM मोदी का छग दौरा बदला, अब सिर्फ 1 दिन के लिए ही रायपुर आएंगे, जानें पूरा शेड्यूल
mp news
100 से ज्यादा CM हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, लिस्ट तैयार
ujjain news
बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी 27 अक्टूबर से, प्रशासन ने कसी कमर, इस बार..
mp news
इंदौर जा रही यात्री बस में लगी भीषण आग, 10 मिनट में जलकर हुई खाक, यात्री सुरक्षित
mp news
कमाल की इंजीनियरिंग है भाई! हैंडपंप को घेरकर बना दी सड़क, विकास देख पकड़ लेंगे माथा