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करोड़पति निकला WCD का ज्वाइंट डायरेक्टर, वेतन से 4 गुना ज्यादा मिली संपत्ति, लोकायुक्त की कार्रवाई में खुलासा

Lokayukta Raid Indore: इंदौर में बुधवार की सुबह लोकायुक्त पुलिस ने महिल एंव बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडवाल के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. कार्रवाई के दौरान लक्ष्मी नारायण कंडवाल और उनके परिजनों से जुड़ी करीब 9.50 करोड़ रुपए की संपत्तियों का खुलासा हुआ है.

Written ByPooja
Published: Jun 10, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:55 PM IST
करोड़पति निकला WCD का ज्वाइंट डायरेक्टर, वेतन से 4 गुना ज्यादा मिली संपत्ति, लोकायुक्त की कार्रवाई में खुलासा

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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