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Lokayukta Raid Indore: इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार सुबह महिल एंव बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडवाल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की. प्रारंभिक जांच के दौरन लोकायुक्त को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है.लोकायुक्त की टीम कंडवाल की संपत्तियों और उनसे जुड़े हस्तावेजों की जांच कर रही है. अधिकारी लक्ष्मी नारायण के अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचकर जानकारी जुटाने में लगे हैं.
लोकायुक्त की कार्रवाई में लक्ष्मी नारायण कंडवाल और उनके परिजनों से जुड़ी करीब 9.50 करोड़ रुपए की संपत्तियों का खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया कि सरकारी सेवा के दौरान उनकी कुल वेतन आय लगभग 2.5 करोड़ रुपए रही, जबकि उनके नाम और परिवार से जुड़ी संपत्तियों इससे कई गुना अधिक मूल्य की हैं. इस खुलासे के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है. लोकायुक्त पुलिस ने कंडवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया है. फिलहाल बरामद संपत्तियों का विस्तृत आकलन और चांच की प्रक्रिया जारी है.
आय से अधिक संपत्ती रखना का मामला
लोकायुक्त पुलिस को महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक लक्ष्मीनारायण कंडवाल के खिलाफ आए से अधिक संपत्ति रहने की शिकायत मिली थी. शुरुआती जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद, लोकायुक्त की एक टीम ने इंदौर में उनके कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. लोकायुक्त अधिकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक घर, एक जिम, एक डिपार्टमेंटल स्टोर और अन्य संपत्तियों की जांच की गई. छापेमारी के दौरान दस्तावेज, जमीन के रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय जानकारी जुटाई जा रही है.
अब तक 9.50 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
लोकायुक्त की जांच में अब तक लगभग 9.50 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार लक्ष्मीनारायण कंडवाल 1996 से सरकारी सेवा में आए थे और लगभग 30 साल के करियर में वेतन से उनकी कुल आय करीब 2.5 करोड़ रही है. इसकी तुलना में मिली हुई संपत्ति उनकी कुल आय से लगभग चार गुना अधिक आंकी गई है.
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