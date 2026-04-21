इंदौर के आखरी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा 650m लंबा 2-लेनब्रिज, 30 करोड़ की लागत; 1.5 साल तक ये रूट रहेगा बंद

lokmanya nagar bridge construction begin in indore: इंदौर के लोकमान्य नगर केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज बनने के काम जल्द ही शुरू हो जाएगा. इस ब्रिज को 30 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जिसे बनने में एक से डेढ़ साल का वक्त लग सकता है. इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है. विभाग ने ब्रिज निर्माण के लिए एंजेशी नियुक्त कर लिया है जो अपने काम पर लग गई है. ध्यान देने वाली बात ये है कि लोकमान्य नगर केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज के बनने तक ये रूट आम जनता के लिए डेढ़ साल तक बंद रहेगा.

इंदौर होगा रेलवे क्रॉसिंग मुक्त

लोकमान्य नगर–केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज के बन जाने से इंदौर, एमपी का ऐसा शहर होगा जिसे रेलवे क्रॉसिंग मुक्त शहर में शामिल किया जाएगा. केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग इंदौर का आखिरी रेलवे क्रॉसिंग था जहां अब लोग ब्रिज की सहायता से इस पार से उस पार जा सकेंगे. फिलहाल इंदौर में एक साथ 4 रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. कुछ दिन पहले ही सांसद शंकर लालवानी ने इस ब्रिज का भूमिपूजन किया था.

ऐसा होगा ब्रिज

लोकमान्य नगर केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर जिस ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसे पूरा होने में 15-18 महीने का वक्त लग सकता है. इस ब्रिज को दो लेन में तैयार किया जा रहा है. भविष्य में जरूरत पड़ी तो लेन की संख्या बढ़ाई जा सकती है. लोकमान्य नगर केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण हो रहा ब्रिज करीब 650 मीटर लंबा होगा वहीं इसकी चौड़ाई 10.50 मीटर रखी गई है. ब्रिज की लागत 300000000 रुपए है.

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डेढ़ साल तक ये रूट रहेगा बंद

लोकमान्य नगर केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण हो रहे ब्रिज से यहां के कई रूट प्रभावित रहेंगे. आसपास की जितनी भी कॉलनियां हैं वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को ऑप्शनल रूट लेना पड़ेगा. अब 1.5 साल के लिए केसरबाग, विश्राम बाग या अन्य कॉलोनियों में जाने के लिए लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ेगा. केसरबाग से एबी रोड जाने के लिए अब वैशाली नगर और केसरबाग ब्रिज के रास्ते आवागमन करना होगा. बता दें कि ये क्रॉसिंग दिन में 8 से 10 बार बंद होता था जिसके लिए लोगों को पांच से दस मिनट तक इंतजार करना पड़ता था. ब्रिज के बन जाने से लोग बिना देरी या फिर इंतजार के इस पार से उस पार पहुंच सकेंगे.

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