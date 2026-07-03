इंदौर में फिर लव जिहाद केस, राहुल बनकर युवती से संबंध बनाने वाला निकला मोहम्मद, आरोपी गिरफ्तार

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Banganga Police News: इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राहुल उर्फ मोहम्मद के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब आरोपी की पहचान से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है और मामले के हर पहलू की जांच जारी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने कथित लव जिहाद के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता मूल रूप से बाली की रहने वाली है और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में काम करने के दौरान उसकी आरोपी से पहचान हुई थी.
आरोपी से मिले ये दस्तावेज
शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर उससे संबंध बनाए. बाद में असली नाम और पहचान का पता चलने पर विवाद हुआ. पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता था. शिकायत के आधार पर बाणगंगा थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी के पास से मिले पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं आरोपी ने इसी तरह किसी अन्य युवती के साथ भी धोखाधड़ी तो नहीं की है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
इन धाराओं में मामला दर्ज
एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, "पुलिस थाना बाणगंगा क्षेत्र की एक पीड़िता द्वारा शिकायत की गई थी. शिकायत के आधार पर थाना बाणगंगा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 115(2), 296(3) तथा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आरोपी मोहम्मद उर्फ राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है.
मारपीट के लगाए आरोप
शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़िता इवेंट्स से जुड़े कार्य करती थी. पश्चिम बंगाल में काम करने के दौरान उसकी आरोपी से पहचान हुई थी. बाद में जब उसे आरोपी की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी मिली तो विवाद की स्थिति बनी. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता था.
आरोपी को किया गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद बाणगंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से मिले उसकी पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं उसने किसी अन्य महिला के साथ भी इस तरह की कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है. जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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