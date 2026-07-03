इंदौर में फिर लव जिहाद केस, राहुल बनकर युवती से संबंध बनाने वाला निकला मोहम्मद, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी से मिले ये दस्तावेज

शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर उससे संबंध बनाए. बाद में असली नाम और पहचान का पता चलने पर विवाद हुआ. पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता था. शिकायत के आधार पर बाणगंगा थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी के पास से मिले पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं आरोपी ने इसी तरह किसी अन्य युवती के साथ भी धोखाधड़ी तो नहीं की है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.