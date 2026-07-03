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इंदौर में फिर लव जिहाद केस, राहुल बनकर युवती से संबंध बनाने वाला निकला मोहम्मद, आरोपी गिरफ्तार

Indore Love Jihad Case: इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने कथित लव जिहाद मामले में राहुल उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पहचान छिपाकर संबंध बनाने और मारपीट का आरोप है. पुलिस दस्तावेजों का सत्यापन कर जांच कर रही है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 03, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:06 PM IST
इंदौर में फिर लव जिहाद केस, राहुल बनकर युवती से संबंध बनाने वाला निकला मोहम्मद, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Love Jihad CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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