राहुल बनकर लव ट्रैप में फंसाया, फिर किया रेप, सच सामने आने पर शुरू हुआ ब्लैकमेल...इंदौर में लव जिहाद

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां आरोपी युवक ने एक छात्रा से दोस्ती करने के लिए अपना नाम बदल लिया और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

शादी का झांसा देकर छात्रा का शारीरिक शोषण

दरअसल, इंदौर में किराए पर रहने वाली और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने खजराना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. छात्रा का आरोप है कि करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने अपना परिचय राहुल के तौर पर दिया था. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और उनकी दोस्ती गहरी हो गई. पीड़िता के अनुसार युवक उसे घूमने के बहाने अपने घर ले गया, जहां उसने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

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सच सामने आने पर शुरू हुआ ब्लैकमेल

पीड़ित ने बताया कि बाद में उसने अपनी असली पहचान जाहिर की, बताया कि उसका नाम अब्दुल अजीज पठान है, और शादी के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रखी. जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी और लगातार ब्लैकमेल करके उसका शोषण करता रहा.

जबरन धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए बनाया दबाव

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जबरदस्ती धार्मिक रस्में निभाने के लिए मजबूर किया गया और गर्भवती होने पर दबाव डालकर उसे दवाएं दी गईं. इस घटना से बुरी तरह सदमे में आई छात्रा इंदौर छोड़कर छिंदवाड़ा चली गई, जहां उसने अपने परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद वह पुलिस थाने गई और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. इस बीच पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

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