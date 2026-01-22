Advertisement
बदले की आग में प्रेमी ने रची साजिश, पूर्व प्रेमिका के ससुराल भेजता था अश्लील खत; जिंदगी तबाह करने का था मकसद!

MP News: इंदौर से प्रेम संबंध का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पूर्व प्रेमिका की शादी बर्दाशत नहीं कर पाए आशिक ने सीधे महिला की शादी तुड़वाने का प्लान बना लिया. युवक बार-बार महिला के ससुराल में भड़काऊ खत भेजा करता था जिससे उसकी शादीशुदी जिंदगी तबाह हो जाए.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:38 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Indore News: इंदौर से सनकी आशिक का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक प्रेमी ने अपने बदले की आग को बूझाने के लिए अपनी पूर्व प्रेमिक की जिंदगी को उथल पुथल कर दिया है. प्रेमी अपनी पूर्व प्रेमिक का घर उजाड़ने के लिए उसे गुमनाम तरीके से आपत्तिजनक खत भेजते रहा. खत में ऐसे-ऐसे अश्लील और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया गया जिसने प्रेमिका के ससुराल में भी शक तनाव और विवादित माहौल को पैदा कर दिया. 

क्या है पूरा मामला
मामला इंदौर के खजराना थाना इलाके से है. यहां एक सनकी आशिक की आशिकी ने पुलिस के भी नाक में दम कर रखा था. यहां 8 साल पहले खत्म हो चुके प्रेम संबंध का बदला लेने के लिए सनकी प्रेमी ने शादीशुदा पूर्व प्रेमिका का घर उजाड़ने की साजिश रच डाली. वो लगातार जानबूझ कर उसके ससुराल में ऐसे खत भेजा करता था जिससे ना सिर्फ महिला के मायके और ससुराल  में शक व तनाव का माहौल पैदा होता था बल्कि खत को लेकर बदनामी भी शुरु होने लगी. 

अलग-अलग पोस्ट ऑफिस से भेजता था खत
महिला की मां ने इस बात की शिकायत पुलिस जनसुनवाई के दौरान की. मां ने बताया कि उनकी बेटी की शादी को 8 साल हो चुके हैं लेकिन उसके ससुराल में कोई लगातार आप्तिजनक और गुमनाक खत पहुंचा रहा है जिससे घर का माहौल बिगड़ते जा रहा है. शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की जिसके बाद सामने आया  कि ये हरकत महिला के पूर्व प्रेमी के द्वारा किया जा रहा था. वो बार-बार अलग-अलग पोस्ट ऑफिस से खत भेज रहा था. 

ऐसे पकड़ाया आरोपी
इस सनकी आशिक ने पुलिस के नाक में भी दम कर रखा था. कड़ी मशकत और 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपी पकड़ में आया. आरोपी की पहचान साजिद अंसारी के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 8 साल पहले महिला के साथ उसका प्रेम संबंध था लेकिन फिर महिला की शादी हो गई.ये बात उसे स्वीकार नहीं हुई तो उसने महिला की जिंदगी तबाह करने की सोची. और इसी सोच में वो भड़काऊ खत भेजा करता था. फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

