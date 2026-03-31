1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में महंगा होगा दूध, इंदौर-भोपाल समेत कई शहरों में बढ़ेंगे दाम

MP News-मध्यप्रदेश में नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से इंदौर सहित कई बड़े शहरों में दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है. इंदौर में दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया है. अह दूध 63 से 65 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिलेगा. नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी.
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Milk Price Hike From 1 April-महंगाई की मार अब लोगों के घर तक पहुंच गई है. नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही इंदौर सहित मध्यप्रदेश के कई शहरों में दूध के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है. इंदौर में दूध की कीतमों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है. इंदौर दूध विक्रेता संघ की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पशु आहार और दुधारू पशुओं की बढ़ती कीमतों के कारण अब दूध के दाम बढ़ाना मजबूरी हो गया है. यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएंगी.
बैठक में लिया गया फैसला
दुग्ध संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में दूध की गुणवत्ता और विक्रेताओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. मथुरावाला ने बताया कि पिछले कुछ समय में कपास खली, चारा और अन्य पशु आहार की कीमतों में इजाफा हुआ है. साथ ही दुधारू पशुओं को खरीदना भी अब पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है. इन तमाम इनपुट लागतों को देखते हुए दूध के भाव बढ़ाना अनिवार्य हो गया था ताकि गुणवत्ता से समझौता न करना पड़े.
फैट प्रणाली होगी लागू
अब दूध की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संघ ने अब फैट प्रणाली को पूरी तरह सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है. अब तक दूध विक्रेता उत्पादकों से 8.60 रुपए प्रति फैट के हिसाब से दूध खरीद रहे थे. अब इस खरीद मूल्य को बढ़ाकर 8.95 रुपए प्रति फैट कर दिया गया है. इससे उत्पादकों को भी राहत मिलेगी, लेकिन इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा.
क्या होंगे नए दाम
1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दरें...
सांची के दाम फिलहाल स्थिर
जहां निजी दूध विक्रेताओं ने कीमतें बढ़ा दी हैं, वहीं सांची दुग्ध संघ ने अभी तक दूध के दाम बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है. सांची दुग्ध संघ सीईओ बलबीर शर्मा के अनुसार फिलहाल कीमतें यथावत रहेंगी.
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